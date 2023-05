Chen Yanshun 회장, SID 디스플레이 위크 2023 개막식 참석

-- BOE 혁신 생태계 포럼에서 연설

(로스앤젤레스 2023년 5월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 디스플레이 업계의 '오스카상'으로 일컬어지는 영향력 있는 행사인 SID 디스플레이 위크(SID Display Week) 2023이 이달 23일부터 25일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최됐다. BOE의 회장 Chen Yanshun 및 BOE의 사장 Gao Wenbao는 SID 디스플레이 위크 개막식에 초대됐다. 이와 함께, BOE는 이번 디스플레이 위크에서 세계 최고 수준의 디스플레이 기술 회사로서 창립 30주년을 기념하기 위해 '미래를 정의하다 - BOE 혁신 생태계 포럼(Define the Future - BOE Innovation Ecosystem Forum)'이라는 포럼을 개최했다. BOE의 회장 Chen Yanshun은 이 포럼에 참석해 연설하면서, 회사의 30년간의 여정을 돌아보고 디스플레이 산업의 미래에 대한 통찰력을 공유하며 청중으로부터 열띤 호응을 얻었다.

60년 이상에 걸쳐 업계의 혁명에 영향력 행사

SID는 세계 디스플레이 산업의 권위 있는 단체로, 올해로 창립 61주년을 맞았다. SID는 약 60년 전에 창립한 이래 전 세계 디스플레이 산업의 진화를 목격했으며, 기술, 재료, 장비 및 애플리케이션을 아우르는 종합적인 소통 및 협력 플랫폼으로서 최첨단 디스플레이 기술의 상용화 및 산업화를 위한 중추적 역할을 수행했다. Chen Yanshun 회장은 업계의 발전을 되돌아보면서, "올해 우리는 CRT에서 PDP, TFT-LCD, OLED 및 MLED에 이르기까지 디스플레이 기술의 진화를 지켜봐 온 SID의 61주년에 축하의 말을 전한다"고 말했다. 이어 그는 "디스플레이 기능은 단독 영상에서부터 터치식 상호작용, 지문인식, 임베디드 오디오까지 기능이 확장되고 있으며, 디스플레이 폼팩터는 부피가 큰 흑백 CRT에서 슬림하고 선명한 평판 LCD로 변화했다"면서 "전 세계 사람들은 디스플레이 산업의 혁명으로 혜택을 받았으며, 우리는 모두 혁신으로 가득 찬 업계의 끊임없는 여정에 대해 큰 박수를 받을 자격이 있다"고 역설했다.

노력과 인내를 통한 30년의 여정

30년 전 봄에 설립된 BOE는 이제 디스플레이 산업의 글로벌 리더로 부상했다. Chen Yanshun 회장은 "지난 30년간 우리는 경쟁사들과 엎치락뒤치락 경쟁하고, 파트너로부터 영감을 주고받으며, 역동적인 글로벌 디스플레이 산업의 길을 헤쳐왔다"고 말했다. 지난 30년간 BOE는 연간 매출 6천만 위안 상당의 전자부품 기업이자 약 1만명의 직원을 갖춘 현지 기업에서 1천억 위안 이상의 연간 매출과 10만 명 이상의 직원을 보유한 세계 최고 수준이자 혁신적인 IoT 기업으로 변모했다. BOE는 중국의 전자 산업이 직면한 '패널 부족'을 해결하는 데 중요한 역할을 하는 한편, 중국 본토에 최초의 5세대, 6세대 및 10.5세대 생산 라인을 구축하고, 현재 17개의 세계 최고 반도체 디스플레이 생산 라인을 보유함으로써 처음부터 오늘에 이르기까지 중국의 디스플레이 산업 성장을 이끌었다.

BOE의 빛나는 궤적은 기술에 대한 존중과 혁신에 대한 헌신에 힘입은 바가 크다. Chen 회장은 "우리는 '약한 시장은 없다. 다만 정신력이 약하거나 약한 제품이 있을 뿐'이라는 믿음을 갖고 있다"며 "지속적인 혁신은 우리의 핵심 역량이자 지속가능한 성장의 원천"이라고 강조했다. 이어 그는 "우주에서 지구를 관찰하듯, BOE는 장기적인 트렌드와 기회를 매우 높은 수준에서 파악하고 포착하며, 전체 디스플레이 산업에 전략적으로 기여하고 있다"고 말했다. 현재 전 세계 디스플레이 4대 중 1대가 BOE에서 생산되고 있다. 2022년 기준, BOE는 총 8만 건 이상의 특허를 독자적으로 출원했으며, IFI CLAIMS Patent Services가 발표한 미국 특허 취득 상위 50위 목록에서 5년 연속 20위권 내에 들었고, 7년 연속으로 PCT 특허 출원에서 10위권 이내의 순위를 유지했다. '지속적인 혁신'은 과거 BOE의 눈부신 성공의 핵심이자 회사를 위한 고품질 개발의 새로운 시대를 여는 열쇠가 될 것이다.

'디스플레이를 통한 IoT 강화' 전략에 기반한 10년간의 혁신 가속화

BOE가 2014년에 SID 디스플레이 위크에 처음 참가한 지 10년이 지났다. 지난 10년간 BOE는 이 세계 최고의 디스플레이 행사와 긴밀하게 연계하며 IoT 시대에 '디스플레이를 통한 IoT 강화(Empower IoT With Display)' 전략을 기반으로 고품질 개발을 향한 의미 있는 행보를 보였다.

지난 10년간 BOE는 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 일례로, 2020년에는 중국 본토의 반도체 디스플레이 기업으로는 처음으로 SID Display Industry Awards(DIA)를 수상했다. 또한 BOE는 중국 반도체 디스플레이 업계 최초로 기술 브랜드(ADS Pro, f-OLED 및 α-MLED)를 출시하며 '기술 + 브랜드'의 이원 주도 모델의 시작을 알렸다. 또한 BOE는 자체 변신을 추진하고 있는데, 2021년에는 '더 많은 기능 통합, 더 많은 시나리오 강화, 더 많은 형태 다양화(To Integrate More Functions, To Empower More Scenarios, To Diversify More Forms)'라는 관점에서 '디스플레이를 통한 IoT 강화' 개발 전략을 시작했다.

Chen Yanshun 회장은 "61+30+10은 101이며, '100'이 '완전함'과 '완벽함'을 나타낸다면 '101'은 중요한 이정표 이후의 새로운 시작을 상징한다"면서 "또한 이 특별한 101이라는 숫자는 이번에 개최된 BOE의 혁신 생태계 포럼의 성공과 향후 100년간의 밝은 미래를 의미한다고 믿는다"고 설명했다. 이어 그는 "'혁신'은 기술 산업의 영원한 주제이며, '녹색'은 우리 세상의 미래를 나타내는 색"이라면서 "세상의 미래는 무수한 가능성 속에서 펼쳐지고 있으며, 디스플레이는 IoT 시대에 어디서나 존재하게 될 것"이라고 말했다. 또한, "BOE는 '개방적이고 협력적이며 혁신적'으로 이 여정을 이어왔으며, 앞으로도 그러할 것"이라며 "BOE는 모두가 힘을 모아 글로벌 생태계를 조성하고, 협력을 강화하며, 상생 관계를 구축할 수 있도록 모두를 환영한다"고 부연했다.

실물 경제와 디지털 경제의 통합적인 발전 추세에 따라, 최첨단 반도체 디스플레이 기술은 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 무수한 애플리케이션 시나리오에 힘을 실어주고 있다. 디스플레이는 디지털 전환과 스마트 혁신, 그리고 다양한 산업의 IT 채택을 위한 '첫 번째 접점'이 되면서 사람들의 삶에 놀라운 변화를 가져오고 있다. BOE는 세계를 선도하는 혁신적인 IoT 회사로서 '디스플레이로 세상을 밝히고 마음을 다해 삶을 변화시킬 것(Light the World with Displays, Change Life with Heart)'이라는 약속과 함께, 기술 혁신을 지속해서 활용하고, 파트너와의 협력을 통해 상생하는 산업 생태계를 조성하며, 융합 발전을 위한 열린 미래를 향해 나아가기 위해 노력할 것이다.

출처: BOE Technology Group Co., Ltd.