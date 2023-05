DMCC, 게임 및 e-스포츠 관한 최신 'FUTURE OF TRADE' 보고서 발표

– MENA 지역의 게임 수익, 2027년까지 거의 두 배 증가 전망

- 게임 및 e-스포츠에 초점 맞춘 DMCC Future of Trade 보고서 "2027년 MENA 지역의 게임 수익은 미화 60억 달러를 기록할 전망"

- 주요 사업 허브에서 부문별로 구체적인 에코시스템이 성장 속도를 높이고 있으며, MENA 지역에서 DMCC 게이밍 센터의 중요성 강조

- 업계 성장을 도모하는 주된 요인은 기술 발전, 더욱 광범위하고 포용적인 사용자 기반, 더 큰 정부 지원 - MENA 지역 게임 산업에서는 아랍에미리트, 사우디아라비아 및 이집트가 선두 달려

두바이, 아랍에미리트 , 2023년 5월 29일 /PRNewswire/ -- DMCC의 최신 Future of Trade 2023 보고서 'Gaming in the Middle East and North Africa (MENA): Geared for growth'에 따르면, 2027년 중동과 북아프리카(MENA) 지역의 게임 수익이 2021년보다 거의 두 배 증가하며 미화 60억 달러를 기록할 전망이라고 한다. MENA 지역은 디지털 기술을 잘 다루는 젊은 인구, 높은 수준의 디지털 연결성 및 정부 지원을 바탕으로 소비자와 크리에이터의 허브로 부상하고 있다.



DMCC has released its latest Future of Trade special edition report on gaming and esports

게임과 e-스포츠는 빠르게 성장하는 소비자 부문으로서, 더 광범위하고 포용적인 관객은 물론 빠른 기술 발전의 이득까지도 누리고 있다. 아랍에미리트와 사우디아라비아는 높은 소득 수준과 강력한 디지털 참여 및 공공 투자 프로젝트에 힘입어 MENA 지역 시장을 견인하고 있다. 세계적으로 보면, 아시아태평양 지역의 시장점유율이 가장 높고, 개별 시장으로는 중국, 미국 및 일본이 가장 크다.

이 보고서는 MENA 지역과 전 세계에서 게임 산업의 가속화된 발전에 대한 비판적인 동력을 확립하기 위해 Strategy&의 파트너 Jad El Mir와 YaLLa Esports의 CEO 겸 설립자 Klaus Kajetski를 포함하는 주요 업계 리더들의 의견을 수집했다. 또한 이 보고서는 기술, 문화 및 사업 관점에서 게임과 e-스포츠에 미치는 영향을 조사하고, 세계적인 소비자 경향, 게임과 e-스포츠 허브로 부상하는 MENA 지역, 업계가 수익 증대를 위해 해결해야 하는 주요 문제점 등에 대한 내용을 다뤘다.

이 보고서는 세계 게임 산업의 수익이 2021년 미화 2천억 달러에서 2027년 미화 3천400억 달러로 빠르게 성장할 것으로 예측하고, 정부와 기업을 위한 핵심 권고를 제시했다.

- 후원부터 새로운 직접 팬 수익화 모델에 이르기까지 e-스포츠의 수입원을 다각화한다. 디지털 머천다이징, 충성도 프로그램 및 아마추어 게이머를 위한 훈련 프로그램 등 수익 증대를 도모한다.

- MENA 지역으로 인재를 유치하고, 인재 수준을 국제 업계 최고 수준으로 높이기 위해 디지털 게임 에코시스템에서 온라인 프라이버시, 보안 및 안전성을 보장하기 위해 적절한 규제 보호 장치를 마련하고, 기업 친화적인 환경을 제공한다. 한 예로, e-스포츠 전문가와 관중이 라이브 행사에 참여할 수 있도록 더욱 원활한 비자 시스템을 구축해야 한다.

DMCC 회장 겸 CEO Ahmed Bin Sulayem은 "게임이 세계 엔터테인먼트의 선두로 부상하고 있으며, 특히 MENA 지역에서 빠르게 성장하고 있다"며 "MENA 지역은 전 세계 플레이어 기반 중 15%를 차지한다"고 밝혔다. 그는 "교육, 의료 및 기타 부문에서 게임화가 진행됐고, 이는 경제 활동을 더욱 광범위하게 촉진하는 데 있어 게임의 역할을 증명한다"면서 "게임 부문의 가속화된 성장을 보장함으로써 전 세계 시장의 미래뿐만 아니라 무역의 미래에도 측정 가능한 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 설명했다. 이어 "DMCC는 세계 무역 및 경제 허브라는 두바이의 명성을 확고히 하고자 한다"며 "그런 만큼, 게임 부문 내에서 효율적으로 기회를 활성화하는 것이 필수가 될 것"이라고 강조했다.

가장 주목받는 부문은 e-스포츠다. 2019~2024년에 MENA에서 e-스포츠 수익은 23.3% 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이러한 성장률의 원동력은 MENA 지역의 젊은 인구, 국제 방송사와 후원업체의 참여 및 정부 지원에 있다. 게임 부문의 경제적 잠재력을 활용하고자, DMCC는 두바이 기반의 전문 e-스포츠 기업인 YaLLa Esports와의 협업을 통해 2022년 12월에 DMCC 게이밍 센터를 출범했다. 이 센터는 국제 자본에 대한 접근성, 업계 최고 수준의 인재 및 효율적이고 자신감 있는 운영을 지원하는 에코시스템을 게임 기업에 제공함으로써, 두바이에서 게임 산업의 성장을 지원한다.

아랍에미리트는 비즈니스 환경과 인프라가 견고할 뿐만 아니라, 중동과 아시아태평양 지역으로 향하는 관문이라는 입지를 보유하고 있다. 이로 인해 다양한 국제 게임 개발사가 이곳에 지역 본사를 설립했다. Ubisoft는 아부다비에 기반을 두고 있으며, 게임 업계의 대기업인 텐센트와 Riot Games는 두바이에 MENA 본사를 설립했다. 사우디아라비아는 네옴 프로젝트의 핵심 요소에 게임을 포함시키면서, 이미 게임 산업에 17억 달러 이상 투자했다.

DMCC의 Future of Trade 보고서 특별판은 2022년 7월에 나온 DMCC의 대표적인 격년 보고서에 이어 발표됐으며, 향후 10년의 세계 무역의 주요 동력 요인을 소개한다. Future of Trade 보고서는 총 130만 회 다운로드 및 조회됐다.

