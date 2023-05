방탄소년단 진, 美넷플릭스 인기 애니메이션에 '멋짐' 아이콘으로 등장

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단(BTS) 진이 미국 대중문화에서 또다시 '멋짐'의 아이콘으로 등장, 뜨거운 인기를 빛냈다.

최근 넷플릭스(Netflix) 미국 애니메이션 시트콤 '인생은 언제나 파티!'(Chicago Party Aunt)에서는 극 중 미용사가 "좋아요. 멋지게 잘라 달랬죠. 그래서 BTS의 진처럼 (머리를) 잘랐어요"라고 말하며 손님에게 거울을 쥐여 주는 장면이 등장했다.

시트콤은 일반적으로 가장 인기있는 뉴스와 인물을 언급한다. 미국에서의 진의 폭발적인 인기와 폭 넓은 인지도를 엿볼 수 있는 부분이다.

진은 지난 달 디즈니+의 미국 드라마 '천재소녀 두기'(Doogie Kamealoha, M.D.)에도 등장했다.

극 중 닥터 리가 주인공인 라헬라 두기에게 "이제 돌아가서 10대답게 방탄 멤버 중 누구 입술이 제일 예쁜지나 얘기해. 그래봤자 답은 하나지만"이라고 말했고 닥터 리와 두기가 동시에 "진"이라고 답하며 '가장 예쁜 입술'로 언급된 것.

또 미국 인기 코메디 팟캐스트 'My Brother, My Brother and Me'에서는 "어깨하면 누구지?"라는 질문에 전 세계 셀럽 중에서도 진의 이름이 나오며 감탄 섞인 찬사와 함께 최고의 피지컬을 인정받았다.

한편 진은 5월 19일 인플루언서 마케팅 플랫폼 하이프오디터(HypeAuditor)에서 발표한 '미국에서 가장 영향력 있는 인플루언서 톱 1000' 랭킹에서 16위를 차지, 총 200일째 아시아 남성 1위에 올랐다.

하이프오디터는 AI 알고리즘으로 특정인의 인스타그램 계정에서 가짜(fake)로 추정되는 팔로워 등을 분류, 영향력 있는 인플루언서의 순위를 분석해 브랜드나 에이전시가 활용할 수 있도록 서비스를 제공한다.

방탄소년단 멤버 중 '미국에서 가장 영향력 있는 인플루언서' TOP 50에 랭크인한 유일한 멤버인 진은 세계 최유명 셀럽이자 아티스트인 빌리 아일리시(Billie Eilish), 카디 비(Cardi B) 등과 함께 최강의 인기를 자랑했다.

진은 지난해 3월 22일부터 24일 연속, 10월 3일부터 107일 연속과 올해 3월 12일부터 5월 19일 현재까지 연속 69일을 포함, 총 200일간 아시아 남성 1위에 오르는 역사를 썼다.

짧지만 다양한 매력을 보여준 솔로 활동을 마치고 입대한 진은 군백기에도 여전히 막강한 인기를 뽐내며 팬들 뿐만 아니라 대중의 호평과 응원을 받고 있다.

