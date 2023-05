화웨이, SNEC 2023에서 FusionSolar 전략 및 신제품 출시

-- Making the Most of Every Ray

(상하이 2023년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 상하이에서 열린 제16회 SNEC PV Power Expo에서 새로운 FusionSolar 전략과 올-시나리오 Smart PV+Energy Storage System(ESS) 솔루션을 출시했다. 이들 제품은 탄소 중립을 향한 세계적인 전환을 주도하고자 하는 화웨이의 노력을 잘 보여준다.

기조연설에서, 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power) 사장 Hou Jinlong은 탄소 중립, 에너지 자립, 비즈니스 가치를 기반으로 화석 연료에서 재생에너지로의 에너지 전환이 가속화되고 있다고 강조했다. 화웨이 디지털 파워는 파트너와의 협력을 통해 디지털 및 전력전자 기술뿐만 아니라 데이터 및 에너지 흐름을 통합함으로써 전 세계 고객을 위한 올-시나리오 저탄소 제품 및 솔루션을 제공한다. 이는 PV및 ESS 산업을 발전시키는 혁신적인 전력 시스템 인프라를 구축하는 것을 목표로 한다.

차세대 FusionSolar 전략 공개

화웨이 디지털 파워의 스마트 PV 비즈니스(Smart PV Business) 사장 Chen Guoguang은 완전히 새로운 FusionSolar 전략을 발표했다. 이는 4T(Watt/Bit/Heat/Battery) 기술 융합에 초점을 맞춰 파트너와 고품질 산업 표준을 수립하고, 6개의 생태계 파트너 시스템을 강화하는 전략이다. 또한 Chen 사장은 화웨이의 미래 지향적 올-시나리오 Smart PV+ESS 솔루션도 발표했다.

유틸리티 규모의 플랜트 시나리오에서, 화웨이는 지난 10년간 스마트 스트링 인버터의 글로벌 트렌드를 주도했다. 앞으로도 화웨이는 PV+ESS+Grid+Management System을 통합함으로써 PV를 주요 에너지원으로 하는 스마트 그리드 형성 컨버터를 개발할 예정이다. 화웨이는 중국 칭하이의 China Resources Power와 협력해 세계 최초로 스마트 그리드 형성 컨버터를 적용함으로써 미래 산업 표준을 위한 기반을 마련했다. 그뿐만 아니라, 화웨이는 ACWA Power 및 Power Construction Corporation of China가 사우디아라비아에서 세계 최대 규모의 PV+ESS 마이크로 그리드 프로젝트를 구축할 수 있도록 지원함으로써 약 100만 명이 거주하는 도시에 청정 전기를 공급했다.

상업 및 산업(C&I) 시나리오에서, 화웨이는 기술 혁신을 촉진해 능동적 안전을 표준으로 설정하고 고객이 탄소 배출량을 줄일 수 있도록 지원한다. 향후 10년 이내에 화웨이의 만능(One-fits-all) 솔루션인 'Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System' 솔루션은 캠퍼스와 공장이 100% 에너지 자급률을 달성할 수 있도록 지원할 전망이다.

주거용 시나리오에서, 화웨이는 오프 그리드 전력 백업, AI Energy Management Assistant(EMMA)에 의한 지능형 홈 에너지 계획, 가상 발전소(VPP) 상호 연결과 같은 핵심 기술을 통해 가정 에너지 소비를 최적화하는 것을 목표로 삼고 있다. 이러한 노력은 가정의 전력 독립성과 자급자족을 지원한다.

모든 시나리오를 위한 새로운 FusionSolar 제품 출시

화웨이 디지털 파워의 유틸리티 스마트 PV 사업부(Utility Smart PV Business) 사장 Zheng Yue는 FusionSolar Smart PV&ESS Solution을 도입했다. 이 솔루션은 그리드 형성, 낮은 균등화 발전원가(LCOE), 높은 신뢰성 및 포괄적인 디지털화를 제공한다.

화웨이 Smart PV&ESS Solution은 온 그리드 및 오프 그리드 시나리오 모두에서 작동하며, 기존 솔루션보다 40% 더 높은 재생 전력 용량과 30% 더 낮은 LCOE를 제공한다. 이 솔루션은 5+4 다단계 안전 설계를 갖추고 있어 PV에서 ESS까지, 그리고 구성 요소에서부터 시스템에 이르기까지 포괄적인 보호를 보장하며 강력한 사이버 보안을 제공한다. 이 솔루션은 포괄적인 디지털화를 통해 발전소의 각 구성 요소에 대한 엔드 투 엔드 감지를 지원한다.

화웨이 디지털 파워의 C&I 스마트 PV 비즈니스(C&I Smart PV Business) 사장 Zhong Mingming은 C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System Solution 2.0을 출시했다. 옵티마이저, 태양광 스트링 인버터, ESS, 충전기 및 유지 관리 서비스를 결합한 이 솔루션은 지능형 에너지 생산, 지능형 전력 소비, 지능형 신뢰성 보장, 지능형 O&M 및 능동적 안전성을 특징으로 한다. 이 솔루션은 에너지 생산, 전력 소비, 신뢰성 보장 및 O&M에 대한 지능형 기술을 통해 고객의 전력 소비 비용을 절감한다. 또한 이 솔루션은 장치, 자산 및 개인 수준에서 능동적 안전을 보장한다.

화웨이 디지털 파워의 주거용 스마트 PV 비즈니스(Residential Smart PV Business) 사장 Zhou Tao는 Residential Smart PV Solution 4.0을 출시했다. 이 1+4+X Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System은 전력 자급자족, 지능형 제어 경험 및 능동적 안전을 제공한다. 이 솔루션은 옥상 활용도를 10~30%, 옥상 에너지 생산을 최대 35%, 에너지 자체 소비량을 10%까지 개선한다. Residential Smart PV Solution을 화웨이 All-in-One Smart Home과 통합하면, 에너지 데이터에 대한 실시간 통찰력과 전체적인 제어를 제공해 가정에서의 전기 자급률을 높일 수 있다. 또한 이 솔루션은 구성 요소 및 시스템 수준에서 향상된 응답 속도와 보호 성능을 통해 능동적 안전을 우선시한다.

2023년 3월 현재 화웨이 디지털 파워는 전 세계 고객이 7,695억kWh의 녹색 전기를 생산하도록 지원함으로써 3억5천만 톤의 탄소 배출량을 억제했다. 이는 4억8천만 그루의 나무를 심는 것에 상응하는 수준이다. 화웨이는 고객 및 파트너와의 협력을 통해 녹색 PV를 모든 가정과 사업체의 주요 에너지원으로 홍보함으로써 업계의 건전한 발전을 촉진하고 더욱 친환경적인 미래에 기여하는 데 전념하고 있다.