CCTV+ "시진핑 주석, 시짱 발전 포럼에 축하 서한 보내"

(베이징 2023년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) CCTV+ 보도:

시진핑 중국 국가주석이 화요일에 열린 2023 시짱 발전 포럼(Forum on the Development of Xizang)에 축하 서한을 보냈다.

시 주석은 서한을 통해 "인간의 행복은 궁극적인 인권이며, 발전은 인간의 삶을 개선하는 열쇠"라고 언급했다.

서한에서, 시 주석은 "2012년 제18차 중국공산당 전국인민대표대회 후, 시짱 시민들은 중앙 정부와 중국 전역 인민의 강력한 지원으로 의연하게 일했고, 수 세기 동안 이 지역을 괴롭힌 극빈이라는 문제를 해결했다"고 전했다.

이 서한에서, 시 주석은 시짱이 중국 내 다른 지역과 함께 모든 측면에서 적절하게 번성하는 사회를 이뤘으며, 생기 넘치고 번성하는 장면을 보였다고 부연했다.

시 주석은 중국식 현대화를 진행하는 새로운 여정에서 시짱이 모든 전선에서 새로운 발전 철학을 완전하고 성실하게 적용하고, 고품질 발전을 도모하기 위한 노력을 증대하며, 결속, 예의 및 현대화를 기반으로 번성하고 조화로우며 아름답고 새로운 사회주의 시짱을 만들기 위해 노력하길 바란다고 전했다. 이는 시짱의 모든 시민이 더 좋고 충만한 삶을 누리길 원하는 취지이기도 하다.

이 포럼은 '새로운 시대, 새로운 시짱, 새로운 여정: 시짱의 고급 발전과 인권 보호의 새로운 장(New Era, New Xizang, New Journey: New Chapter in Xizang's High-quality Development and Human Rights Protection)'이라는 주제로 국무원 공보실과 시짱 자치구 인민정부가 개최했다.

출처: CCTV+