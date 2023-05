DAHON, 모페드와 오토바이로 e-모빌리티 프로그램 촉진

-- 선도적인 접이식 자전거 브랜드 DAHON, 오토바이와 모페드 모델로 구성된 신규 라인업 공개

(올니, 일리노이주 2023년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 40년 이상의 업력을 자랑하는 접이식 자전거 부문의 글로벌 선도기업인 DAHON이 오토바이와 모페드라는 새로운 부문으로 제품 라인을 확장할 계획이다. 이달 5~8일에 상하이에서 열린 중국 국제 자전거 박람회(China International Cycle Fair)에서 티저를 선보인 DAHON은 INABIKE[https://inabike.net/ ]에서도 오토바이 Macaw, 전기 모페드 Magpie 및 Tailorbird 등 최신 3종 모델을 최초로 공개할 예정이다. INABIKE는 인도네시아 오토바이 산업의 독점 무역 박람회이며, 올해는 이달 24~26일에 '전기화, 녹색화, COS 배출량 감소(Go Electric, Go green, and Cut those CO2 Emissions!)'라는 슬로건 하에 진행된다.

이렇듯 흥미진진한 새로운 방향을 향해, DAHON은 기존의 E-바이크와 더불어 녹색화에 지나치게 큰 비용이 들어서는 안 된다는 것을 보여주고자 노력하고 있다. 오토바이와 모페드 부문에서 출시하는 최신 3종 모델(비접이식)은 높은 질을 자랑하며, 현재 시중에 있는 다른 수많은 모델보다 더욱 매력적인 가격으로 판매될 예정이다. 또한, 이들 제품은 CO2 배출량이 전혀 없기 때문에 연소 기관을 중심으로 하는 운송 수단을 대체할 수 있는 이상적이고 친환경적이며, 비용 효과적인 제품이다.



DAHON MACAW 전기 오토바이

야외 스포츠와 신속한 도시 이동성이라는 2가지 사항에 초점을 맞춘 Macaw는 완전 충전 시 최대 주행거리가 80km(50마일)에 달하고, 최고 속도는 100km/h이며, 전력 소비율은 6.19kW/h에 불과하다. 72V/73aH 리튬이온 배터리는 완충까지 6시간밖에 걸리지 않는다. 이는 비슷한 기준의 대다수 전기 오토바이보다 빠른 충전 속도다.

스포티하고 화려한 Macaw는 5000W 모터로 구동되며, 최대 120km/H(75mph)까지 속도를 낼 수 있다. 전면과 후면 타이어의 크기는 F: 110/70-17 및 R:140/70-16이며, 치수는 L 715 (28") x W 2060 (81") x H 1140 (45")이다.



DAHON MAGPIE 전기 모페드

Magpie와 Tailorbird 모페드는 완충 시 최대 주행 거리 110km(56마일)를 자랑하며, 전력 소비율은 2.7kW/h에 불과하다. 선택적인 60v~72v/32Ah 납산 축전지를 장착할 수 있으며, 완충까지 8시간밖에 걸리지 않는다.

1000W 모터로 구동되며, 유행을 따르는 Magpie와 Tailorbird는 최대 60km/h(37mph)까지 속도를 낼 수 있으며, 고효율성 컨트롤러를 장착했다. Magpie의 전면과 후면 타이어 크기는 F: 80/90-14 및 R: 90/90-14이며, 치수는 L 700 (27") x W 1880 (74") x H 1220 (48")이다. Tailorbird의 전면과 후면 타이어 크기는 F: 90/90-12 및 R: 90/90-12이며, 치수는 L 700 (27") W 1850 (73") H 1090 (43")이다. 이 두 모델은 사양이 비슷하지만 각자만의 독특한 스타일이 있다. Magpie는 스쿠터 같은 외양을 띠는 데 반해, Tailorbird는 고전적인 베스파 스타일을 연상시키는 만큼 개별 운전자의 선호도에 따라 선택할 수 있다.



DAHON TAILORBIRD 전기 모페드

DAHON은 오토바이 부문에 진출함으로써 친환경적인 혁신을 향한 확고한 의지를 표명했다. DAHON은 e-모빌리티의 시대라는 배경에 따라 도시 이동의 모든 고객 여정을 수용하는 혁신적인 제품을 통해 화석 연료의 의존성을 줄이기 위한 세계적인 노력을 강화하고 있다.

이들 모델은 아시아와 아메리카 시장에서 출시될 예정이다. DAHON 팀은 인도네시아에서 열리는 INABIKE에서 신형 전기 모페드 모델을 선보일 예정이다. 고객은 DAHON 부스(홀 A7, A7D2-01)에서 이들 신제품을 만나볼 수 있다. 이 모델에 대한 문의 사항이나 이번 또는 차후 박람회에서 대면 회의를 희망할 경우 이메일 Samantha@dahon.com으로 문의할 수 있다.