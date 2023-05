BOE, SID 디스플레이 위크 2003 참가

- 선구적인 반도체 디스플레이 기술 선보여

(로스앤젤레스 2023년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 23일, 디스플레이 업계의 '오스카상'으로 불리는 권위 있는 SID 디스플레이 위크(SID Display Week) 2023이 미국 로스앤젤레스에서 개최됐다. 올해는 60번째 SID 디스플레이 위크가 개최된 해이자 반도체 디스플레이 업계의 세계적 선도기업인 BOE의 창립 30주년이기도 하다. BOE는 이 중요한 행사에 참여해 자사 기술 브랜드인 ADS Pro, f-OLED, α-MLED 등 여러 신제품을 비롯해 다양한 최첨단 기술을 공개했다. 또한, 차량용 스마트 디스플레이, 무안경 3D 및 메타버스 등의 새로운 혁신적 애플리케이션도 선보였다. 또한, BOE는 이번 행사에서 파트너사와 제1회 '미래를 정의하다 - BOE 혁신 생태계 포럼(Define the Future - BOE Innovation Ecosystem Forum)'을 공동 개최하며, SID와 함께 글로벌 반도체 디스플레이 업계의 미래에 대한 깊은 통찰력을 제공했다. 이외에도, BOE는 SID 플랫폼을 통해 기술적 혁신에 관한 100여 편의 논문을 발표했다. 그중 12편은 다양한 세미나에서 발표됐으며, 일부 논문은 'SID Distinguished Paper Award'를 수상했다. 3D 프린팅에 특화된 10인치 8K LCD 디스플레이는 'Display Application of the Year'로 선정됐다. 이 디스플레이는 BOE가 이번 전시회에서 선보인 수많은 최첨단 기술 중 하나로, 이를 통해 더 스마트하고 환상적이면서 에너지 효율적인 반도체 디스플레이 업계의 미래를 엿볼 수 있다.

ADS Pro, 기존의 한계를 뛰어넘는 주사율로 초고속 UHD 경험을 제공

BOE는 이번 SID 디스플레이 위크 2023에서 자사의 ADS Pro 솔루션을 적용해 자체 개발한 LCD 제품을 선보였다. UHD, 최고 주사율, 모든 시야각에서의 최적 효과와 더불어, 넓은 색역과 같은 디스플레이 업계의 한계를 뛰어넘은 제품의 인상적인 강점으로 방문객들에게 놀라움을 선사했다.

특히, 최근 출시된 BOE의 110인치 16K UHD 디스플레이는 전시장에서 방문객들의 뜨거운 관심을 받았다. 이 디스플레이는 회사의 최첨단 산화물 TFT 기술이 적용된 제품으로, 높은 전하 이동도와 초고해상도가 특징이다. 이 탁월한 기술력으로 8K에서 영상 세밀함이 4배 향상됐다. 또한, BOE의 독자적인 영상 향상 기술 적용으로 충전 및 구동 능력이 더욱 향상돼 매우 세밀하고 숨이 멎을 듯한 영상 효과를 경험할 수 있다. 이 외에도, 세계 최고 수준인 600Hz의 주사율을 자랑하는 BOE의 노트북용 디스플레이 제품이 눈길을 끌었다. 세계 최고 수준의 주사율과 1ms 이내의 빠른 응답 속도를 자랑하는 이 제품은 사용자에게 자연스러우면서도 부드러운 게이밍 경험을 선사한다. ADS Pro 브랜드의 대표적인 첨단 제품인 BOE의 110인치 UB Cell 디스플레이는 178도 시야각, 초저 반사율, 높은 명암비, 높은 주사율, 넓은 색역과 더불어, 높은 밝기의 6가지 핵심 강점을 갖추고 있어, 주변의 강한 조명에서도 최고의 영상 품질을 제공한다. OLED와 비교할 만한 프리미엄 디스플레이 효과와 깜짝 놀랄 만큼 멋진 초대형 디스플레이 경험을 제공하는 이 제품은 LCD 분야의 선도적이고 획기적인 제품임이 분명하다. 또한, BOE는 이번 행사에서 리사이클 재료로 생산한 27인치 친환경 디스플레이 제품도 공개했다. 이 제품은 QHD 해상도를 보장하면서도 소비전력이 매우 낮은 것이 특징으로, 저탄소 디스플레이의 새로운 트렌드를 만들어 가고 있다.

f-OLED로 다양한 디스플레이 시나리오에 플렉서블 형태 적용

BOE의 하이엔드 플렉서블 디스플레이 기술 솔루션인 f-OLED는 다양한 형태, 다중 기능과 여러 강점을 갖추고 있어, 다양한 애플리케이션 시나리오에 응용할 수 있다. 이러한 기술력을 통해 어디서나 디스플레이를 적용할 수 있는 새로운 미래의 가능성을 열고 있다.

BOE의 17인치 노트북용 벤더블 디스플레이는 유례없는 제품으로 SID 디스플레이 위크 2023에서 큰 관심을 끌었다. 이 제품은 최대 6.5랩(lap) 및 272mm 벤더블 범위를 지닌다. 이로 인해 화면 크기는 10인치에서 17인치로 펼칠 수 있어 휴대성 및 다양한 크기의 유연한 전환에 더 많은 가능성을 제공한다. 또한, BOE는 가로세로 양방향으로 접을 수 있는 폴더블 제품을 디스플레이 업계 최초로 출시했다. 이 제품에는 완전히 새로운 BOE의 모듈형 구조 솔루션을 적용함으로써, 제품을 완전히 펼치거나 'X' 패턴 혹은 'Y' 패턴으로 접을 수 있다. 이는 업무, 창작, 게임, 엔터테인먼트 등 다양한 시나리오에서 스마트 기기의 응용성을 크게 확장할 수 있다. 이와 더불어, BOE는 LTPO 및 탠덤(Tandem) 기술을 적용해 업계를 선도하는 플렉서블 디스플레이도 선보였다. 이 제품은 최고 밝기 2,000니트, 전력 소비 20% 이상 절감, 수명 3~4배 연장 등 사용자에게 우수한 OLED 경험을 제공한다.

α-MLED, 탁월한 영상 품질로 우수성 입증

MLED 분야에서는 BOE의 COG AM(Chip-on-Glass Active Matrix) LED 디스플레이 시스템 및 솔루션인 α-MLED가 놀라운 UHD 품질과 풍부하고 자연스러운 영상으로 방문객들로부터 호평을 받았다.

BOE의 163인치 0.9mm LTPS COG MLED는 엣지 투 엣지 디스플레이, UHD 영상 품질 및 시력 보호가 특징으로, 디스플레이 업계를 선도하는 제품이다. GIA 디자인 및 측면 가공 기술이 적용된 이 제품은 엣지 투 엣지 스플라이싱을 실현해 사용자에게 더 강렬한 시각 경험을 선사한다. 이는 BOE의 독자 기술인 PAM+PWM 모드를 활용한 시각적으로 편안한 디스플레이 제품으로, 아름다우면서도 깜박임 현상이 없는 영상 품질을 제공한다. 이를 통해 스튜디오, 홈 엔터테인먼트 등 다양한 시나리오에서 소비자의 품질과 현실적 영상에 대한 요구를 완벽하게 충족시킬 수 있다. 또한, BOE는 백라이트 제어 존이 4천 개인 31.5인치 COG AM 백라이트 MLED 디스플레이 제품도 선보였다. 이 제품은 최대 밝기 2,500니트, 100% DCI-P3 및 Adobe RGB를 갖춘 것이 장점이며, 100만 대 1의 명암비로 인해 생생하고 자연스러운 디스플레이 효과를 제공한다. 또한, 144Hz/240Hz의 높은 주사율을 지원해 디자인 및 게임 시나리오의 높은 품질 요구를 완벽하게 충족할 수 있다. 현재 BOE의 COG AM MLED 제품은 양산되고 있으며, Lenovo, KONKA, Skyworth 등 중국과 해외의 주요 브랜드 제품에서 널리 사용되고 있다. BOE는 MLED 비즈니스 생태계를 효과적으로 통합해 업계 사슬 전체에서의 혁신을 더욱 높이고 있다.

혁신적 기술을 통한 몰입형 상호작용, 스마트 운전석, 무안경 3D, 메타버스의 무한한 가능성 열어

스마트 디스플레이가 일상생활에 더욱 빠르게 통합됨에 따라, BOE는 다양한 기능과 형태를 갖춘 디스플레이를 더 다양한 시나리오에 적용하고 혁신적인 기술로 몰입형의 상호작용 애플리케이션을 한층 더 강화하는 데 주력하고 있다. 이번 SID 디스플레이 위크 2023에는 많은 방문객이 BOE의 전시 제품을 직접 체험하기 위해 방문했다.

세계 최고 수준의 디스플레이와 AIoT 기술을 융합한 BOE의 독창적인 스마트 운전석은 42.2인치 디스플레이와 6.94인치 카메라 모니터 시스템(CMS)을 갖추고 있다. 운전석의 디자인, 디스플레이, 인쇄 회로 기판 및 소프트웨어는 모두 BOE가 독자적으로 개발했다. 이 디스플레이는 10K 초고해상도, 100만 대 1의 명암비 및 110% 색역을 특징으로 하며, 생동감 넘치는 색상과 탁월한 시각 경험을 제공한다. 계기판 아래에 장착된 언더 디스플레이 카메라는 개인화와 안전성 모두를 갖춘 스마트 기능을 제공한다. 이는 딥 러닝을 기반으로 한 AI 기술을 활용해 졸음, 피로 및 위험한 운전자 행동 등을 정확하게 감지하고, 디스플레이에서 이에 대한 경고를 표시한다. 엿보기 방지 기능을 갖춘 탑승자용 디스플레이는 BOE의 스마트 뷰 컨트롤(SVC) 솔루션을 사용하며, 엿보기 방지 스위치는 운전자와 탑승자가 필요에 따라 제어할 수 있어 개인정보 보호와 공유 기능 사이에서 쉽게 전환할 수 있다. 또한, 스마트 운전석은 언더 디스플레이 진동 제어 기술을 적용해 더욱 정확한 조작과 적시의 피드백이 가능하며, 운전자가 오랫동안 화면을 바라보지 않아도 된다는 것이 큰 장점이다. 운전자는 이를 통해 더 스마트하고 안전하며 배려 있는 여행을 경험할 수 있다. 이와 더불어, BOE는 차량 내 디스플레이 분야에서 다양한 모드에서 자동으로 상하 이동할 수 있는 업계 최초의 15인치 슬라이더 중앙 디스플레이를 선보였다. BOE의 12.3인치 미니 LED 듀얼 디스플레이는 화면 밝기가 50% 향상된 제품이다. 평소에는 숨겨져 있고, 실제 목재 느낌의 질감으로 내부와 잘 어우러져 운전석에 아름다움과 고급스러움을 더한다.

BOE의 미래 지향적인 디스플레이 기술과 제품은 방문객에게 시각적인 즐거움과 더불어 놀라운 몰입감과 상호작용 경험을 선사했다. BOE가 가장 처음 출시한 32인치 누드 광학 필드 3D 디스플레이는 대규모 디스플레이 정보 용량을 갖춰 망막 3D 디스플레이 해상도, 초광각 필드 스페이스 및 부드러운 동작 시차 효과를 구현함으로써, 방문객에게 몰입감 넘치는 3D 경험을 선사했다. 업계 최초의 BOE의 8K 무안경 3D 디스플레이는 눈마다 4K 해상도를 지원하며, 자체 개발한 눈동자 추적 기술을 활용해 놀라운 3D 효과를 제공한다. 메타버스에 특화된 BOE의 AR/VR 제품들도 큰 호응을 얻었다. 해상도가 4000 이상인 세계 최고의 1.3인치 4K4K 마이크로 OLED VR 디스플레이 제품은 선명하고 몰입감 있는 게임 및 시청 경험을 제공한다. 또한, 업계 최초의 필드 시퀀셜 컬러(FSC) 4K VR 제품은 최대 2,117 PPI의 초고해상도를 자랑하며, 사용자에게 강력한 현실감을 선사하면서도 전력 소비를 약 50% 줄였다.

BOE는 최고 수준의 디스플레이 기술과 스마트 상호작용 경험을 선보이는 한편, SID 및 글로벌 파트너사와 함께 글로벌 업계 생태계의 혁신 주도적인 개발을 위한 새로운 방향을 모색하는 것을 목표로 '미래를 정의하다 - BOE 혁신 생태계 포럼'을 개최했다. 특히, 3D 프린팅 사용 고객에 특화된 10인치 8K LCD 디스플레이는 'Display Application of the Year'로 선정됐다. 이 제품은 LTPS LCD 패널을 사용해 일반 프린터의 5배 빠른 속도로 고정밀 3D 프린팅을 실현하며, BOE의 혁신적인 디스플레이 기술이 다양한 분야에 강력한 역량을 부여하고 있음을 입증했다.

'모든 것으로서의 디스플레이(Everything as Display)'부터 '디스플레이의 인터넷(Internet of Displays)'까지 30년 역사를 지닌 BOE는 기술에 대한 존중과 혁신에 대한 헌신을 유지하며, 혁신적인 기술과 제품을 선보이면서 중국의 디스플레이 업계를 세계적 수준으로 견인하고 있다. 이제 새로운 출발점에 선 BOE는 '디스플레이의 인터넷' 전략을 고수하고, 디스플레이 기술과 IoT 애플리케이션을 더욱 깊이 통합함으로써 IoT 시대의 디스플레이 업계의 고품질 발전에 이바지할 계획이다. 이러한 BOE의 행보는 스마트 라이프의 새로운 장을 열고, 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.