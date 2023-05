화웨이, 아시아태평양 파트너 콘퍼런스 2023 개최

- - 신제품 및 솔루션 출시하며 파트너와 함께 디지털화의 기회 포착

(선전, 중국 2023년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 17일부터 18일까지 화웨이 아시아태평양 파트너 콘퍼런스 2023(Huawei Asia Pacific Partners Conference 2023)가 중국 선전에서 개최됐다. 이 회의는 개방적인 사고방식을 옹호하며 아시아태평양 지역의 ICT 업계에 있는 화웨이의 파트너와 고객을 한자리에 모았다. 이번 행사에서 화웨이는 지능형 클라우드 네트워크 및 스토리지 제품 등 이 지역을 위한 일련의 신제품 및 솔루션을 출시했다. 또한 화웨이는 공유 비즈니스 성공의 미래를 위해 파트너와 협력하고 고객의 디지털화를 지원하겠다는 약속을 밝혔다.



Kevin Hu 화웨이 데이터 커뮤니케이션 제품 라인 사장, Nicholas Ma 화웨이 APAC 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 사장, Vincent Liu 화웨이 엔터프라이즈 네트워크 마케팅 및 솔루션 영업부 사장이 StarHub, ASL, MYI, MII와 함께 아시아태평양 시장을 위한 새로운 데이터 통신 제품을 출시했다.

지능형 클라우드 네트워크: 디지털 경제에서 동반 성장

디지털화에서는 연결성이 매우 중요하며, 연결성을 위해서는 네트워크가 매우 중요하다. 화웨이는 클라우드 네트워크 시너지, 단순화된 아키텍처 및 에너지 절약 기능을 갖춘 지능형 클라우드 네트워크를 구축하기 위해 노력하고 있다. 화웨이는 이러한 목표를 달성하기 위해 아시아태평양 지역의 파트너와 협력하며, 모든 산업에 더 나은 서비스를 제공할 차세대 네트워크 인프라를 구축했다.

Kevin Hu 화웨이 데이터 통신 제품 라인(Data Communication Product Line) 사장은 "화웨이 Datacom은 동급 최고의 제품과 솔루션을 지속해서 혁신하고 활용함으로써 아시아태평양 디지털 경제에서 파트너들과 함께 성공을 달성할 것"이라고 말했다.

그는 "구체적인 방안으로, 자사는 Named Account(NA)(주요 잠재고객) 시장의 파트너 및 상위 고객과 협력해 공동 혁신을 수행하고, 플래그십 지능형 클라우드 네트워크 제품을 통해 시장 벤치마크를 구축하는 한편, 상업 시장을 위한 '가볍지만 강력한' 시나리오 기반 솔루션을 제공함으로써 파트너가 시장 입지를 확장할 수 있도록 지원할 것"이라고 설명했다. 그는 또한 "여기서 그치지 않고, 유통사업을 위한 베스트셀러 상품을 제공하고 파트너와 협력해 새로운 성장 기회를 발굴할 것"이라고 덧붙였다.

Kevin Hu 사장은 Nicholas Ma 화웨이 아시아태평양 엔터프라이즈 비즈니스 그룹(Huawei APAC Enterprise Business Group) 사장과 Vincent Liu 화웨이 엔터프라이즈 네트워크 마케팅 및 솔루션 영업부(Huawei Enterprise Network Marketing & Solution Sales Dept) 사장과 함께 NA 시장, 상업 시장 및 유통 사업을 위한 화웨이의 완전히 새로운 지능형 클라우드 네트워크 제품을 출시했다. 이들 제품은 NA 시장에 맞춤화된 새로운 플래그십 CloudEngine 16800-X 및 CloudEngine S16700 스위치의 형태로 출시됐으며, 차별화된 성능으로 파트너와 함께 쇼케이스를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 또한, 화웨이는 상업 시장 측면에서 고품질의 비용 효율적인 제품 포트폴리오를 발표했는데, 각 제품은 파트너의 판매 수익을 기록적인 수준으로 끌어올리기 위해 특별히 제작된 것이다. 나아가, 화웨이는 유통 사업과 관련해 경쟁력 있고 비용 효율적인 18종의 완전한 신제품을 공개하며, 파트너가 화웨이 Datacom과 함께 성장할 수 있도록 지원했다.

스토리지: 멀티 클라우드 시대에 안정적인 데이터 인프라 구축

데이터는 디지털 경제의 전략적 자원이다. 따라서 멀티 클라우드 시대에 데이터는 충분한 스토리지를 확보하고 자유로운 이동성과 완전한 활용이 보장돼야 한다. Huawei Storage는 파트너와 협력해 기업이 중앙 집중식 데이터 공유 및 멀티 클라우드 애플리케이션의 구현을 특징으로 하는 IT 아키텍처를 구축함으로써 데이터 리소스의 공유 및 흐름을 최대화할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다. Peter Zhou 화웨이 IT 제품 라인(Huawei IT Product Line) 사장은 "아시아태평양 시장은 스토리지 부문에서 막대한 기회의 장"이라며 "이러한 기회를 포착하기 위해, 화웨이는 제품 및 솔루션, 도구, 문서 플랫폼, 호환성 인증, 그리고 기능 개발의 5가지 핵심 영역에서 파트너를 지원하고 있다"고 말했다. 그러면서 "우리는 함께 이 지역에서 스토리지의 새로운 장을 열 것"이라고 덧붙였다. 화웨이는 이 콘퍼런스에서 상용 시장을 위한 기본 및 백업 스토리지 제품인 OceanStor Dorado 2000 All-Flash Storage 및 OceanProtect X3000 backup Storage도 공개했다. 이들 제품은 파트너가 중소기업을 위한 간단한 스토리지, 손쉬운 백업, 그리고 빠른 배포를 제공하는 스토리지 시스템을 구축할 수 있도록 지원한다.

F5G의 진화: 친환경 디지털의 실현

기가비트 시대의 핵심 경쟁력은 비교할 수 없는 탁월한 경험을 제공하는 것이다. 화웨이는 F5G 애플리케이션 사례를 적극적으로 탐색하고, F5G Intelligent OptiX Network를 사용해 다양한 산업이 네트워크 기반을 구축하도록 지원하는 한편, 기업 고객 및 업계 파트너와 함께 더 많은 애플리케이션 시나리오를 개발하고 있다. Gu Yunbo 화웨이 광 비즈니스 제품 라인의 엔터프라이즈 도메인(Enterprise Domain of Huawei Optical Business Product Line) 부문 사장은 "화웨이는 지속적인 F5G 진화를 촉진하기 위해 50개 이상의 'F5G+산업' 시나리오 기반 솔루션을 개발했다"며 "또한, 화웨이는 HOLOWITS와 협력해 다양한 산업에 엔드 투 엔드 F5G+지능형 감지 솔루션을 제공한다"고 말했다. 이어 그는 "아시아태평양 지역에서 이러한 경쟁력 있는 솔루션은 파트너가 산업 시나리오를 속속들이 이해하도록 지원하고, 산업에서 상생하는 미래를 달성하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다.

포트폴리오 솔루션: 파트너 역량 강화 및 디지털 전환 가속화

화웨이는 2022년부터 파트너를 지원하고 고객의 디지털 인프라 구축을 가속화하기 위해 데이터센터, 캠퍼스, 디지털 사이트 및 광역 네트워크(WAN)를 위한 일련의 포트폴리오 솔루션을 출시했다.

화웨이의 ICT 제품 포트폴리오 관리 및 솔루션(ICT Product Portfolio Management & Solutions) 부문의 기업 부사장 겸 사장인 Michael Ma는 "화웨이는 여러 산업에 걸친 고부가가치 시나리오의 일반적인 요구 사항을 해결하기 위해 필요한 ICT 제품을 사전 통합 및 사전 검증된 포트폴리오 솔루션에 결합했다"면서 "이를 통해 화웨이는 파트너와 더욱 효율적으로 협력하며 산업 솔루션을 개발할 수 있다"고 설명했다. 이어 "포트폴리오 솔루션은 연구개발의 효율성을 높이고, 통합을 간소화하며, 전달을 용이하게 함으로써 파트너의 연구개발, 마케팅, 판매 및 서비스를 촉진해 파트너가 다방면에서 비즈니스 성공을 달성할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

화웨이는 이번 회의에서 High-Performance Resource Pool, Simplified Office Network, Smart Pole Site를 비롯한 여러 가지 업그레이드된 포트폴리오 솔루션을 출시했다. 화웨이 캠퍼스 팀의 CEO Su Baohua, 화웨이 아시아태평양 엔터프라이즈 비즈니스 부사장 He Weizhi, Omdia 총괄관리자(General Manager) Daniel Shen, Omdia 지능형 캠퍼스 비즈니스(Intelligent Campus Business) 책임자 Ivy Sun은 공동으로 2023 아시아태평양을 위한 미래 지능형 캠퍼스 백서(Future Intelligent Campus White Paper for Asia Pacific)를 발표하며, 지능형 캠퍼스의 개발 동향에 대한 통찰력을 공유하고 아시아태평양에서 지능형 캠퍼스의 미래를 계획하기 위한 더욱 효과적인 방법을 모색했다.

기술 혁신은 산업의 디지털화를 주도하고 있다. 혁신적인 디지털 인프라 구축에 대한 약속을 충실히 이행하면서, 화웨이와 파트너는 아시아태평양 지역에서 산업 디지털화를 가속화하고, 디지털 경제의 이익을 공유하기 위해 끊임없이 노력하고 있다.