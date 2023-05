Monopoly Dreams™ Hong Kong, 수상 소식에 자부심 느껴

-- Licensing International Asian Awards - 올해의 위치 기반 또는 경험적 이니셔티브 부문에서 수상

(홍콩 2023년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 고객 만족을 끊임없이 추구하는 Monopoly Dreams Hong Kong™이 올해의 위치 기반 또는 경험적 이니셔티브 부문에서 Licensing International Asian Awards 2023을 수상했다고 발표했다. 작년 말 RoboButler부터 최근 'Greetings From The Future' 엽서 선물까지 끊임없는 향상을 위해 노력해온 Monopoly Dreams는 이 명망 높은 상을 받을 자격이 충분하다.

Licensing International과 홍콩무역발전국(Hong Kong Trade Development Council)이 수여하는 Licensing International Asian Awards는 아시아 라이선스 산업에서 가장 높은 수준의 성과를 인정하고, 이 산업의 모든 측면에서 우수성, 혁신 및 창의성을 기린다.

Monopoly Dreams™ CEO Vicky Au는 "Licensing International Asian Awards 2023을 수상하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "이 상은 향상과 혁신을 위한 자사의 노력뿐만 아니라, 우수한 서비스를 제공하고자 하는 전체 직원들의 열정까지도 인정해준 것"이라고 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 자사는 Monopoly Dreams를 찾는 모든 방문객을 즐겁게 하기 위해 계속 최선을 다하고, 방문객이 계속해서 달콤한 꿈을 꿀 수 있도록 할 것"이라고 설명했다. 또한, Vicky Au CEO는 "관광 산업이 코로나19의 여파로부터 점차 회복하고 있으며, 방문객 수도 증가세에 있다"면서 "호주 멜버른에 또 다른 Monopoly Dreams™를 곧 개장한다는 계획을 공개하게 된 것도 정말 기쁘게 생각하며, Monopoly Dreams™ 멜버른은 홍콩 시설을 보완하면서 아시아부터 오스트랄라시아 지역까지 방문객 수요를 충족할 것으로 확신한다"라고 부연했다.

MONOPOLY DREAMS HONG KONG™ 소개

Monopoly Dreams Hong Kong™은 세계 최초의 MONOPOLY 테마 놀이공원이자 홍콩의 새로운 관광 명소다. Monopoly Dreams Hong Kong™은 가장 인기 있는 관광지인 'Peak'에 위치한다. Peak는 가장 비싼 부동산이자, MONOPOLY 홍콩판에서 궁극적인 '부동산의 왕'이다. 이곳에서는 Train Station, Water Supply, Ultimate Banking 등과 같은 고전적인 MONOPOLY 요소를 준비함으로써, 방문객에게 최고의 MONOPOLY 경험을 선사할 예정이다. MONOPOLY DREAMS™에서는 누구나 자신의 운을 시험해보고, 자신의 꿈을 좇으며, 함께 즐거운 경험을 간직할 수 있다.

Monopoly Dreams™에 대한 세부 내용 및 관련 정보는 웹사이트 www.monopolydreams.com에서 확인할 수 있다.

출처: Monopoly Dreams