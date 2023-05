감탄을 자아내다 - 도시바 TV의 최신 발표

(홍콩 2023년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 도시바 TV(Toshiba TV)가 진정성, 혁신 및 우수한 장인정신을 향한 약속을 발표했다. 또한, 도시바 TV는 고객에 대한 진심 어린 헌신과 모든 세대의 대표적인 우수성을 유지하고자 하는 지속적인 노력으로 유명하다.

이에 따라, 도시바 TV는 올 6월에 감탄을 자아낼 신제품을 출시할 예정이다. 도시바 TV는 성공적인 모델 시리즈 중에서 C350, M550 시리즈 및 X9900L의 3종을 선보인다. 이들 모델은 각각 다른 제품 라인에서 출시되며, 최상의 가격으로 판매될 예정이다.

보급형 도시바 TV C350 시리즈는 출시 이후 가치와 타협하지 않으면서 합리적인 가격으로 전 세계 텔레비전 시장에서 파문을 일으켰다. 이 시리즈의 모델은 우수한 시청각 성능을 위해 4K 디스플레이, 음성 제어, 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 및 돌비 비전(Dolby Vision) 기능을 탑재했다.

중간 등급의 도시바 TV M550 시리즈는 화질, 색 및 음향 성능을 향상시키기 위해 도시바 TV의 REGZA Engine 4K Pro 기술, REGZA Power Audio Pro, 양자점 색 및 다양한 로컬 디밍을 선보인다. M550 시리즈는 진정한 몰입형 영화 관람 경험을 제공할 수 있는 역량으로 찬사를 받았다.

곧 시작되는 다음 시즌에서 도시바 TV 시리즈가 선보일 마지막 모델은 매우 인상적인 사양을 갖춘 대표적인 OLED 4K 라인인 X9900L이다. 이 제품은 주사율 120Hz, 궁극적으로 완벽한 블랙을 위한 REGZA Engine OLED, Tru Color OLED, 강력한 AI 화질 최적화 기능, the Tru Screen 사운드를 구성하는 REGZA Power Audio Extreme, Tru Bass Processor 및 REGZA 5.1.2 서라운드 사운드 기술 등을 갖췄다. X9900L은 최신 디지털 시대 텔레비전의 모든 요소를 갖춘 만큼, 세계적으로 계속 성공 가도를 달릴 것으로 기대된다.

6월이 되면 전술한 모든 도시바 TV 모델을 최상의 가격으로 구매할 수 있다. 판매처는 Best Buy(미국), M Video(러시아), 아마존 및 Flipkart(인도), The Good Guys(호주), Falabella(페루), 까르푸 및 Via Varejo(브라질) 등이다. 이들 모델은 기대할 만한 가치가 있는 제품이다.

도시바 TV 소개

도시바 TV(Toshiba TV)는 71년에 달하는 TV 생산의 역사를 자랑한다. 발명과 혁신적인 아이디어라는 강력한 DNA를 보유한 도시바 TV는 세계 최초 기능을 탑재한 다수의 TV를 생산했다. 도시바 TV는 높은 화질을 통해 전 세계 많은 사람에게 잊을 수 없는 체험과 새로운 시청 스타일을 선사했다.

