Shutterstock, 세계 최대 GIF 라이브러리 및 검색 엔진인 GIPHY 인수

17억 명의 일일 사용자와 Instagram, Facebook, WhatsApp, Microsoft, TikTok, Samsung, Twitter, Slack 및 Discord를 포함한 글로벌 파트너가 있는 모바일 콘텐츠 플랫폼 추가

뉴욕, 2023년 5월 25일 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc.(NYSE: SSTK), 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어 및 마케팅 회사의 프리미어 파트너로서 오늘 Meta Platforms, Inc.로부터 GIPHY, Inc.를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. GIPHY는 일상적인 대화 콘텐츠를 제공하는 세계 최대 규모의 GIF 및 스티커 컬렉션입니다.

Shutterstock to acquire GIPHY, the world’s largest collection of GIFs and stickers that supplies casual conversational content.