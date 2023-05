Cevat Yerli, The TMRW Foundation, 자문 위원회 임명을 통해 Internet of Life™ 출시

이사회, 세계에서 가장 큰 지적 재산권 및 기술 그룹 중 하나를 창립한 회장인 Song K. Jung 포함

뉴욕, 2023년 5월 24일 /PRNewswire/ -- The TMRW Foundation은 Internet of Life™를 구축하고 3세대 인터넷을 만들기 위해 오늘 자문 위원회의 구성을 발표했습니다. 실시간 연결성, 진정한 디지털 ID, 사람들에게 좀더 나은 편의성을 제공하기 위해 The Internet of Life™가 탄생하게 되었습니다. 이 개발은 2D 인터넷에서 차세대 웹의 3D 연결 공간으로의 전환을 안내하는 것을 목표로 합니다. The TMRW Foundation의 업무는 포괄적이고, 접근성있고 재미있는 웹 3.0 기술을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

자문 위원회와 함께 웹3은 최고 수준의 국제 상거래, 정부 및 웹3 기술 분야에 다양한 경험을 보유한 5명의 국제적으로 인정받는 전문가들의 지원을 받게 됩니다. 이 전문가들의 집단적 경험과 통찰력을 통해 개발된 기술이 전 세계의 가장 시급한 요구에 부응할 것입니다. The TMRW Foundation 자문 위원회의 창립 멤버는 다음과 같습니다.

Deutsche Bank의 전 CEO 겸 회장인 Josef Ackermann 박사

박사 아일랜드의 전 수상(총리)인 Enda Kenny

Integrated Insights Limited의 회장 겸 창립자인 Chris Thomas

Dentons Global Advisors 소속 Albright Stonebridge Group의 전무 이사인 Michael Warren

세계에서 가장 큰 지적재산권 및 기술 그룹 중 하나를 창립한 회장인 Song K. Jung

자문 위원회는 The TMRW Foundation이 정부, 교육, 금융, 법률, 엔터테인먼트 등의 글로벌 부문에서 혁신적인 서비스를 계속 출시하고 확장하는데 필요한 리더십, 감독, 기업 경영 및 전략적 자문을 제공할 것입니다. 메타버스 경제의 전체 시장은 2030년까지 $8조~$13조까지 성장할 것으로 예상되며, 전 세계적으로 50억 명의 사용자가 예상됩니다(Citi GPS, 2022년). The TMRW Foundation은 상호 연결된 페이지의 웹 2.0 인터넷에서 웹3의 3차원 연결 공간으로의 전환을 안내하는 완벽한 위치에 있으며, 이를 통해 의사소통, 작업 및 협력 방식이 완전히 변화할 것입니다.

300개가 넘는 특허를 관리하는 The TMRW Foundation은 현실적인 3D 디지털 통신 플랫폼인 ROOM을 포함하여 Internet of Life™ 환경을 강화하는 RealityOS™라는 독점 기술을 개발했습니다. The TMRW Foundation은 3D 시뮬레이션, 가상 및 증강 현실, 인공 지능(AI) 전반에 걸친 수많은 특허를 통해 다양한 산업에서 웹 3.0의 기능을 개선하고자 합니다.

The TMRW Foundation의 창립자 겸 CEO이자 세계적으로 인정받는 게임 산업의 선구자인 Cevat Yerli는 "이렇게 영향력 있는 업계 리더들을 자문 위원회에 임명한 것은 우리의 비전을 강력하게 반영한 것"이라고 말했습니다. "우리는 오늘날 전 세계 사회가 직면한 가장 큰 문제와 관련하여 웹3 중심 솔루션을 만들고 제공하는 것을 돕기 위해 다양하고, 유능하며, 경험이 풍부한 리더를 모으고 있습니다. 저는 회사의 전략적 중점 사항에 대해 리더들이 지지해주는 것을 영광이라고 생각하며, 당사의 제품, 아이디어 및 개념을 세상에 더 많이 소개하면서 모든 리더와 긴밀하게 협력하기를 기대합니다."

The TMRW Foundation 자문 위원회 의장이자 Deutsche Bank의 전 CEO 겸 회장인 Dr. Josef Ackermann은 자신이 임명된 것에 대해 이렇게 말했습니다. "The TMRW Foundation은 모든 사람이 이용할 수 있는 기술 제품 및 서비스를 제공하고 최근 몇 년간 기술 발전으로 드러난 불평등을 해결하는 데 중점을 둔다는 점에서 다른 조직과 차별화됩니다. 웹3가 가능한 미래를 위해 사회를 준비시키기 위해 해야 할 중요한 일이 많이 있으며, 이 사항에 대해 팀이 노력하여 함께 지원해 주기를 기대합니다."

아일랜드의 전 수상(총리)인 Enda Kenny는 이렇게 덧붙였습니다. "사회에 주요 서비스를 제공하기 위해 민간 부문과 정부 간의 협력이 그 어느 때보다 중요한 시기에 자문 위원회에 합류하게 되어 영광입니다. 저는 TMRW Foundation의 사명을 굳게 믿으며 비즈니스의 전략적 목표를 발전시키는 데 도움이 되기를 기대합니다."

Integrated Insights Limited의 회장 겸 창립자인 Chris Thomas는 이렇게 말했습니다. "오늘날의 기술 비즈니스는 매우 역동적이고 과도기적인 분야입니다. The TMRW Foundation이 전 세계에서 소통하는 방식을 혁신하는 데 도움을 줄 수 있어 기쁩니다."

Dentons Global Advisors 소속 Albright Stonebridge Group의 전무 이사인 Michael Warren은 이렇게 덧붙였습니다. "지난 몇 년간 너무나 많은 발전이 이루어져서 정부와 민간 기업 모두의 디지털 경쟁의 장이 완전히 바뀌었습니다. 우리는 이곳 The TMRW Foundation에서 웹3 기술이 사람들의 삶에 어떠한 영향을 미치는지 정의하고자 합니다."

Song K. Jung은 이렇게 말했습니다. "특허법과 연관된 오랜 경험을 이 흥미로운 벤처 사업에 적용하게 되어 기쁩니다. 오늘날과 같이 급변하는 기술 중심인 세상에서 지적 재산권을 보호하는 일은 그 어느 때보다 중요합니다. 이를 사항을 잘 알고 있고 혁신에 전념하는 팀의 일원이 되어 영광입니다. The TMRW Foundation의 3D 시뮬레이션, 가상 및 증강 현실, AI 기반 제품 포트폴리오는 정말 인상적입니다. 이 소중한 지적 재산권을 보호하고 수익을 창출하는 일에 도움이 되고 싶습니다."

편집자 참고 사항

Mr. Cevat Yerli는 특히 인터넷과 통신의 미래와 안전하고 포괄적인 디지털 환경을 만드는 주제에 대해 인터뷰와 논평을 제공합니다.

인터뷰를 주선하거나 추가 미디어 문의가 필요한 경우 다음으로 문의하십시오.

[Olivera Radic, olivera.radic@tmrw.com]

The TMRW Foundation에 대한 자세한 내용은 tmrw.com을 참조하십시오.

The TMRW Foundation 소개 전 Crytek CEO인 Cevat Yerli가 설립한 The TMRW Foundation은 게임화, 도시화 및 디지털화를 결합한 제품에 중점을 두고 있습니다. 300개가 넘는 특허를 통해 3D 시뮬레이션, 가상 및 증강 현실, AI 기반 제품 등을 개발합니다. The TMRW Foundation의 주요 제품은 TMRW Lab에서 제작하는 제품뿐만 아니라 The Internet Of Life™, 해당 개념 및 기술 프레임워크 RealityOS™이기도 합니다. The TMRW Foundation은 지역을 민주적으로 바꿔나가며 사람들이 익명의 아바타가 아닌 실제 사람으로서 현실적인 환경에서 집단을 구성하고, 서로를 연결하고, 협력할 수 있도록 만드는 기술을 개발합니다.



The TMRW Foundation Advisory Board