CSafe, Krystal Biotech의 Vyjuvek 유전자 치료를 위해 지속 가능한 열 보호 기능 제공

오하이오 먼로, 2023년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 제약 산업을 위한 모든 범위의 능동 및 수동적 온도 제어 배송 솔루션을 제공하는 최대 공급업체인 CSafe는 Krystal의 Vyjuvek 유전자 치료용 저온 유통 솔루션을 제공하는 Krystal Biotech의 혁신적인 프로그램을 발표하게 된 것을 영광으로 생각합니다.

Krystal is utilizing CSafe’s Retest & Reuse program, which allows organizations to both contribute to global sustainability efforts and keep their supply chain costs as low as possible.