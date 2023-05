Bankai Group 사장 겸 CEO Bankim Brahmbhatt, Power 100 명단에 올라

뉴욕, 2023년 5월 23일 /PRNewswire/ -- Bankai Group의 비저네리 설립자이자 사장 겸 CEO인 Bankim Brahmbhatt가 디지털 변혁을 도모하고 글로벌 연결성을 혁신하는 선두주자로 인정받아 Capacity Power 100 명단에 선정됐다. Bankai Group은 미래형 통신, A2P 메시징, 핀테크 및 기술 솔루션을 제공하는 ICT 업계의 글로벌 선도기업이다. 명망 높은 Power 100 명단은 통신 업계의 선도적인 글로벌 미디어 및 이벤트 기업인 Capacity Media가 발간하는 순위다.



Bankai Group’s President & CEO, Bankim Brahmbhatt Featured in Capacity's Power 100 List of 2023

올해 Capacity Media 플랫폼이 접수한 후보 수만 해도 250명이 넘는 만큼, 이 명단은 더욱더 특별하다. 이 치열한 경쟁을 뚫고 명단에 이름을 올리는 것은 매우 경이로운 일이다. Brahmbhatt 대표의 성과는 'Best of the Best' 중에서도 최고를 차지했다. 이들 최고의 후보는 전 세계 디지털 인프라 분야의 선구자, 혁신가 및 리더들을 포함한다.

Brahmbhatt 대표와 그의 팀은 세계 곳곳에서 긍정적인 영향을 미치기 위해 수년 동안 끊임없는 추구와 혁신을 단행했다. 이번 명단은 이를 인정하는 휘장과도 같다.

Bankai Group의 CMO Dr. Raghavendra Hunasgi는 이 성과에 대한 기쁨과 감사를 전했다. 그는 "Capacity Media의 Top 100 Power 명단에 오르는 것은 큰 영광"이라며 "이러한 성과는 Brahmbhatt 대표와 자사 팀이 보여준 우수한 노력과 헌신의 산물"이라고 말했다.

리더로서 Bankai Group의 성장하는 위상은 신뢰받는 글로벌 파트너라는 회사의 입지를 강화한다. Bankai Group은 원활한 연결성을 촉진하고, 전 세계 기업에 힘을 실어주는 우수한 통신 솔루션을 제공하는 데 매우 중요한 역할을 수행해왔다.

Bankai Group 소개

Bankai Group[https://www.bankaigroup.com/ ]은 통신, 핀테크, 기술 및 컨설팅 사업에서 세계적으로 인정받는 선두주자다. 회사는 지난 30년 동안 우수한 IP 상호연결 역량을 바탕으로 궁극적인 음성 및 SMS 통신사 솔루션을 세계적으로 공급하는 데 매우 중요한 역할을 해왔다. Bankai Group은 자동 통신사 플랫폼을 통해 통신 사업자, 통신사 및 서비스 공급업체의 사업 자동화를 지원한다. 또한, 기술 자회사 Panamax를 통해 핀테크와 통신 산업을 위해 자체 개발한 디지털 금융 솔루션, 수익 관리 및 네트워킹 스위칭 솔루션을 제공한다.

Capacity Media 소개

2000년에 설립된 Capacity Media는 오늘날 도매 통신사 및 서비스 공급업체 시장에 뉴스와 이벤트를 제공하는 중요한 기업이다. Capacity Media의 포트폴리오는 Capacity 매거진과 Capacity Europe, International Telecoms Week (ITW), Global Carrier Awards 등을 포함한 24건의 대규모 글로벌 행사뿐만 아니라, 네트워킹 리셉션, 통신사 안내 책자 및 온라인 뉴스 출처까지도 포함된다.

