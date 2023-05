Ample Solutions, 2022년 글로벌 상위 50대 전자부품 유통업체로 선정

-- ESM China가 선정하는 순위에 이름 올려

(싱가포르, 2023년 5월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 아시아의 일류 전자부품 유통업체인 Ample Solutions가 올해 ESM China가 발표한 '2022년 글로벌 상위 50대 전자부품 유통업체(Global Top 50 Electronic Component Distributors)' 순위에 이름을 올렸다. 이 순위는 100여 개에 달하는 업계 최고 유통업체를 대상으로 2개월에 걸쳐 진행하는 광범위한 설문조사를 기반으로 한다.



Ample Solutions named as one of the Top 50 Global Electronic Component Distributors 2022