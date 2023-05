Vantage, 파트너십 프로그램으로 최우수상 수상

(포트 빌라, 바누아투 2023년 5월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 다중자산 중개업체 Vantage[ https://partners.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&ls=affawards_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link ] (또는 "Vantage Markets")가 LATAM, MENA 및 전 세계적으로 자사의 파트너십 프로그램이 인정받았다고 발표했다.



Vantage가 파트너십 프로그램으로 최우수상을 받았다.

Vantage는 International Business Magazine Awards 2023에서 'Best Introducing Broker Program MENA 2023' 및 'Best Affiliate Program LATAM 2023'을 수상했다. 국제적으로는 Global Brands Magazine으로부터 'Best Forex Affiliate Program, Global 2023' 및 'Best Affiliate Program, Global 2023'을 수상했다.

Vantage는 수년 동안 번성하는 파트너십 커뮤니티를 구축했으며, 전 세계적으로 2만 명 이상의 가입자 및 중개자(Introducing Broker, IB)를 보유하고 있다. 또한 업계에서 가장 후하고 유연한 커미션과 리베이트 구조를 갖고 있다. Vantage의 파트너 프로그램인 CellXpert와 Next-Gen IB 포털은 가입자와 IB가 고객에게 필요한 지원을 통해 네트워크를 성장시킬 수 있도록 지원하는 포괄적인 교육 및 마케팅 자원을 제공한다.

작년 Vantage는 지원과 기여도에 따라 가입자와 IB에게 보상을 제공하는 글로벌 파트너십 대회인 Affiliate World Cup 2022를 성공적으로 개최했다.

Vantage LATAM 제휴 프로그램 관리자 Nino Rong은 "자사는 지역 요건에 맞는 최고의 프레임워크와 소개 프로그램을 제공하는 것을 목표로 한다"며 "이는 자사의 신규 및 기존 파트너가 지속가능한 에코시스템을 구축하고, 대외활동과 참여 노력을 통해 수익을 창출할 수 있도록 하는 것"이라고 설명했다.

Vantage MENA 책임자 Nadine Azzam은 "International Business Magazine Awards 2023에서 인정받은 것을 영광으로 생각한다"면서 "지속해서 지원해준 자사의 핵심 초석인 귀중한 파트너들에게 감사드린다"고 덧붙였다.

Vantage 최고 전략 및 거래 책임자 Marc Despallieres는 "지난 수년간 자사는 Vantage Partners 하에 가입자와 IB의 성공을 바탕으로 성장했다"며 "자사는 소매 사업을 확장하는 가운데도 장기적인 사업 구축을 위한 최고의 자원과 지원을 가입자와 IB에게 제공하는 데 전적으로 전념하고 있다"고 말했다.

Vantage 소개

Vantage[ https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&ls=affawards_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link ](또는 Vantage Markets)는 외환, 상품, 지수, 주식, ETF 및 채권에서 CFD 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스에 대한 접근성을 고객에게 제공하는 다중자산 중개업체다.

Vantage 기업은 13년 이상의 시장 경험을 축적하고 있으며, 현재 30개 이상의 글로벌 사무소에서 1,000명 이상의 직원을 보유하고 있다.

Vantage는 단순한 중개업체가 아니다. Vantage는 믿을 만한 거래 에코시스템으로 모바일 거래 앱 관련 수상 경력[ https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&ls=affawards_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link ]이 있으며, 고객이 거래 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 더욱 빠르고 간단한 거래 플랫폼까지 제공한다. App Store 또는 Google Play에서 Vantage 앱을 다운로드할 수 있다.

trade smarter @vantage.

출처: Vantage