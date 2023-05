‘흑인 인어공주’는 없었다

디즈니 인어공주 실사 영화 24일 개봉

블랙워싱 논란 잠재운 할리 베일리

높은 원작 싱크로율에 화려한 그래픽

[헤럴드경제=이현정 기자] 인어공주는 그냥 ‘인어공주’였다.

디즈니의 신작 실사 영화 '인어공주'의 주인공 '에리얼' 역을 맡은 할리 베일리는 호기심 가득한 인어공주 그 자체였다.

물 밖 세상을 동경하는 호기심 어린 눈빛, 물속 친구들과 신 나게 노는 순수함 그리고 왕자에게 사랑에 빠진 사랑스러움을 거의 완벽하게 표현해냈다. 베일리의 감수성 풍부한 목소리도 캐릭터 완성에 크게 기여했다.

'인어공주'는 1989년 선보인 애니메이션 '인어공주'와 같은 줄거리로 전개된다. 늘 바다 너머의 세상을 꿈꾸던, 모험심 가득한 인어공주 에리얼이 조난당한 에릭 왕자를 구해준 뒤 금지된 인간세상으로 나아가게 되며 겪는 모험을 그린다.

베일리는 그동안 갑론을박이 일었던, 이른바 '블랙워싱' 논란을 완벽하게 잠재웠다.

블랙워싱이란 할리우드 등 서양 주류 영화계에서 무조건 백인 배우를 기용하는 관행인 '화이트워싱(white washing)'에 견줘 나온 것으로, 인종적 다양성을 위해 작품에 흑인 등 유색인종을 무조건적으로 등장시키는 추세를 비꼬는 표현이다. 디즈니가 인어공주 원작 설정과 다르게 백인이 아닌 흑인 여주인공을 캐스팅하면서 무리하게 인종 다양성을 맞추려는 것 아니냐는 논란이 불거졌다.

실제로 영화 전체를 살펴보면 배우들의 피부색은 다양하다. 에리얼뿐만 아니라 남자 주인공 '에릭'을 입양해 키운 어머니도 흑인이다. 에릭의 집사는 아랍인이다. 에리얼의 자매들도 백인, 흑인, 동양인이 섞여 있다. 영화 배경인 섬나라의 주민 피부색 역시 다양하다. 심지어 에릭이 탄 마차를 끄는 말마저도 검은색 말이다.

유색인종이 다양하게 나온다고 해서 무조건 블랙워싱으로 바라볼 수는 없다. 배우들의 연기를 보면 애초에 피부색은 캐스팅의 주요 요소가 아니었음을 알 수 있다. 오히려 영화는 34년 전 백인들만 가득했던 애니메이션에 2023년 현재 세상의 색깔을 입혔을 뿐이다.

물론 평생 '백인 인어공주'에 익숙해져 있는 많은 사람에겐 피부색이 어두운 인어공주는 어색하게 느껴질 수 있다. 그러나 그 어색함을 느끼는 지점 자체가 관객들 뇌 속에 뿌리 박혀 있는 편견을 재확인시켜줄 뿐이다.

인어공주가 과거에 비해 훨씬 독립적이고 자주적으로 나온 점도 현대여성상을 반영한 시도로 풀이된다. 애니메이션의 에리얼이 주변 도움으로 문제를 해결한다면 영화 속 에리얼은 결정적인 순간에 자신의 힘으로 문제를 해결한다.

화려한 수중 그래픽도 볼거리다. 인어공주가 바다 속에서 자유롭게 돌아다닐 땐 함께 심해를 구경하는 기분이 들 정도다.

에리얼이 개인수집품을 모아놓은 아지트에서 부르는 '파트 오브 더 월드(Part of the World)'도 원작 그대로 스크린에 옮겨놨다. 바닷가재 세바스천이 세상 밖을 나가려는 에리얼을 말리는 장면인 '언더 더 씨(Under the Sea)'에선 다양한 해양동물의 화려한 움직임이 관객의 눈을 사로잡고, 에리얼 친구들이 에리얼과 에릭의 키스를 유도하는 장면인 '키스 더 걸(Kiss the Girl)' 장면에선 두 주인공이 느끼는 설렘이 그대로 전해진다.

바다마녀 '울슐라' 역을 맡은 멜리사 매카시도 애니메이션과 높은 싱크로율을 자랑한다.

에리얼 친구들인 세바스천을 비롯해 물고기 '플라운더'와 갈매기 '스커틀'의 조합도 눈여겨볼 만하다. 특히 스커틀은 원작에 없던 랩 노래를 선보이며 기존 캐릭터에 힘을 더한다.

다만 화려한 볼거리와 유쾌함으로 시선을 끄는 전반부와 달리 인어공주가 위기에서 벗어나는 후반부의 과정은 상대적으로 단순하게 전개돼 긴장감이 다소 떨어진다.

24일 개봉. 135분, 전체 관람가.

