European Games Esports Championships, 기대감 상승

(카토비체, 폴란드 2023년 5월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 올 6월에 열리는 제1회 European Games Esports Championships[https://www.globalesports.org/post/ege23-katowice-poland ](#EGE23)가 eFootball™ 2023[https://www.konami.com/efootball/en/ ]과 Rocket League[https://www.rocketleague.com/ ] 등 최고의 e-스포츠 타이틀 2개를 놓고 경합을 펼칠 유럽 e-스포츠 선수 및 팀을 환영할 예정이다.

폴란드 크라쿠프와 마우폴스키에 지역에서 열리는 제3회 European Games[https://www.european-games.org/ ]에서는 48개 국가를 대표하는 7천 명의 선수와 더불어 e-스포츠 선수들이 경합을 펼칠 예정이다.



The inaugural European Games Esports Championships (#EGE23) will welcome esports athletes and teams from across Europe to compete in two top esports titles – eFootball™ 2023 and Rocket League, in parallel with the 7,000 athletes representing 48 countries at the third edition of the European Games in Kraków and the Małopolska region of Poland.