에이멕, TECHINSIGHTS 설문조사 2개 부문에서 1위 기록

-- 2023 TechInsights Customer Satisfaction Survey (CSS)의 6개 항목에서 수상

(상하이 2023년 5월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 반도체 및 주변 첨단 기술 부문에서 고객을 지원하는 세계적인 미세가공장비 제조업체 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China(AMEC, 에이멕)가 2023 TechInsights Customer Satisfaction Survey (CSS)에서 6개의 상을 받았다고 발표했다. 특히 에이멕은 'THE BEST Suppliers of Fab Equipment to Specialty Chip Makers and Deposition Equipment' 부문에서 1위를 차지했다. 매년 TechInsights는 반도체 혁신 및 그 주변 시장과 관련된 시행 가능하고 심층적인 정보를 제공하는 신뢰성 높은 기관으로서 CSS를 수여한다.

에이멕은 이 설문조사 부문에서 고객으로부터 가장 높은 등급을 받았을 뿐만 아니라, 다음과 같은 4개의 명예로운 상도 받았다.

10 BEST Focused Suppliers of Chip Making Equipment: 3위

THE BEST Suppliers of Fab Equipment to Specialty Chip Makers: 1위

THE BEST Suppliers of Fab Equipment: 3위

THE BEST Suppliers of Fab Equipment to Foundation Chip Makers: 5위

TechInsights 연례 고객 만족도 설문조사는 1988년부터 반도체 장비와 하위시스템 공급업체에 피드백을 제공하고자 하는 고객에게만 제공된다. 10 BEST, THE BEST, RANKED 1st 어워드는 고객으로부터 가장 높은 등급을 받은 공급업체에 수여되는 특별상이다. 에이멕은 2018년과 2019년에 이 명망 높은 상의 수상자 명단에 오른 유일한 중국 기반 기업이었다. 수상 명단에는 북미, 유럽 및 아시아의 주요 기업이 포함된다.

에이멕의 CEO Dr. Gerald Z. Yin은 "올해도 이 큰 영광을 받은 것에 자부심을 느낀다"며 "이 상은 전 세계 주요 칩 제조업체와 기타 기술 혁신업체가 자사에 보여주는 신뢰가 반영된 것"이라고 말했다. 이어 그는 "자사는 기술 혁신을 통해 고객의 엄격한 수요를 충족하는 제품 솔루션을 공급하는 한편, 혁신과 차별화의 중요성을 강조하는 'Four Big Ten' 문화를 꾸준하게 옹호하며 실천하고 있다"면서 "자사는 견고한 협력 관계를 구축하고 공동의 노력을 기울임으로써 첨단 기술, 고성능 도구 및 우수한 서비스를 통해 고객의 혁신, 생산 및 수익 목표 달성을 계속 지원할 것"이라고 설명했다.

에이멕 소개

에이멕(AMEC)(SSE STAR Market stock code: 688012)은 중국의 첨단 반도체/LED 설비 업체로서 독자적이고 다양한 설비 솔루션을 고객에게 제공하며, 고객의 혁신 제품 생산 및 이익 창출에 기여하고 있다. 회사의 식각(etch) 장비는 현재 5nm급 Logic 제품 생산, 120단 이상 NAND 제품 생산 등에 활용되고 있으며, MOCVD 설비는 전 세계 블루 LED 시장을 선도하고 있다. 식각과 MOCVD 분야에서, 3,300대 이상의 설비가 전 세계 약 100개 이상의 첨단 공장에서 사용 중이다. 에이멕의 본사는 중국 상하이에 위치하며, 난창과 샤먼, 그리고 국외에서는 대만 지역, 상가포르, 한국, 일본, 미국에서 지사를 운영 중이다.

TechInsights 소개

https://www.techinsights.com/about-techinsights