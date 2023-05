ZOTAC GAMING x 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 콜라보

그래픽카드 발표

(홍콩 2023년 5월 17일 PRNewswire=연합뉴스) '스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스(Spider-Man™: Across the Spider-Verse)' 영화 개봉을 축하하며, 글로벌 제조사 ZOTAC Technology Limited에서는 자사의 게이밍 브랜드 ZOTAC GAMING와 'Power the Hero in You'를 슬로건으로 PC 게임용 하드웨어 글로벌 캠페인을 시작한다.



ZOTAC GAMING x 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 - 'Power the Hero in You' 글로벌 캠페인

본 캠페인에서는 테마용 한정판 그래픽카드 번들부터 테마 굿즈 및 소셜 미디어 이벤트 등을 통해 게이머가 새로운 게임 가능성을 탐구하며 자신 안의 영웅적인 잠재력을 받아들일 것을 독려한다.

2023년 6월 영화관 독점 개봉 예정인 소니 픽처스 애니메이션(Sony Pictures Animation)의 '스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스'는 오스카상(R)을 수상한 애니메이션 영화 '스파이더맨™: 뉴 유니버스(Spider-Man: Into the Spider-Verse)'의 속편이자 높은 기대를 받고 있는 작품이다.

당신의 내면에 숨겨진 영웅에게 새로운 힘을! (POWER THE HERO IN YOU)

오늘부터 진행되는 'Power the Hero in You' 슬로건의 메시지는 게이머가 내면의 힘을 발휘하고 스스로 영웅이 될 수 있도록 영감을 주는 것을 목표로 한다.

ZOTAC의 CEO인 Tony Wong은 "ZOTAC에서는 소니 픽처스 애니메이션이 스파이더 유니버스 시리즈를 통해 했던 것과 마찬가지로, 틀을 깨고 다른 제품과 진정 차별화되는 제품을 제공하는 데 주력하고 있다."고 말했다.

ZOTAC GAMING x 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 이벤트

ZOTAC의 페이스북이나 인스타그램 팔로우를 통해 스파이더맨팬들은 팬들만의 스파이더 센스를 통해 경품까지 받을 수 있는 소셜 미디어용 미니 게임인 숨은그림찾기에 참여할 수 있다. 콜라보 제품 또한 같은 플랫폼에서 만나볼 수 있다. 캠페인에 대한 자세한 내용은 공식 캠페인 페이지를 참조한다. (이용약관 적용)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO 및 4070 Twin Edge OC 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 번들



ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 AMP AIRO 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 번들



ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 TWIN EDGE OC 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 번들

해당 지역의 팬들은 테마 그래픽카드 백플레이트, 팬 엠블럼 등 흥미로운 테마의 굿즈들이 함께 제공되는 한정판 그래픽카드 ZOTAC GAMING x 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 그래픽카드 번들로 게임 경험을 한층 더 강화할 수 있다.

엔비디아의 가장 최신의 ADA LOVELACE 아키텍처를 통해 게임을 더 강화하고, 실시간 레이 트레이싱, AI로 구동되는 놀라운 DLSS 3 등의 새로운 기술로 디테일이 살아있는 고해상도의 방대한 PC 게임 세계에 몰입할 수 있다.

첫 론칭에서 만나볼 수 있는 한정판 그래픽카드 번들은 GeForce RTX 4070시리즈의 프리미엄급 그래픽카드인 AMP AIRO와 콤팩트형 Twin Edge OC다. 이와 함께 GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO도 한정판 그래픽카드로 제작되며, 추후 더 많은 추가 모델이 발표될 예정이다. 3가지 모델 모두 구매 가능하지만, 한정 수량만 제조되므로 이 독점 번들을 구매하기 위해서는 서둘러야 한다.

ZOTAC GAMING MEK HERO

콜라보 전용 ZOTAC GAMING x 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 MEK Hero(*) 게이밍 PC도 구매할 수 있다. 이 제품은 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 데칼 스티커 세트를 포함한 흥미진진한 영화 테마 상품이 제공되며, 사용자는 이를 사용해 시스템을 커스터마이징할 수 있다.

* 미국 한정 판매

판매 예정 모델 (국내 출시 상이)

ZOTAC GAMING x 스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 번들:

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC

공식 페이지

https://www.zotac.com/page/spider-man-across-the-spider-verse

https://youtu.be/0HOzi0NLX2s

https://www.youtube.com/watch?v=0HOzi0NLX2s

ZOTAC GAMING 소개

날카롭게 노려보는 로봇의 시선 뒤에는 전장에서 패배한 적이 없는 노련한 용사의 자아를 채우는 힘과 미래 기술이 있다. 2017년에 설립된 ZOTAC GAMING은 ZOTAC 브랜드의 핵심에서 시작된 선구적인 브랜드로, 게임을 위해 살아가는 이들을 위한 궁극적인 PC 게이밍 하드웨어를 만드는 것을 목적으로 한다. ZOTAC GAMING은 10년 넘게 정밀한 성능을 발휘해온 ZOTAC 엔지니어링 기술력과 디자인 노하우의 결과물이다. 그런 만큼, ZOTAC GAMING은 최고의 PC 게이밍 경험을 제공하고자 하는 목표에서 탄생한 선두 부대라고 할 수 있다.

스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스 소개

마일즈 모랄레스(Miles Morales)가 오스카상(R)을 수상한 스파이더맨 유니버스 사가의 다음 장인 '스파이더맨™: 어크로스 더 유니버스'로 돌아왔다. 브루클린에서 활동하는 친근한 이웃인 스파이더맨은 그웬 스테이시(Gwen Stacy)와 재회한 후 멀티버스로 내던져져 그곳에서 자신의 존재를 보호하는 임무를 맡은 Spider-People 팀을 조우한다. 그러나 영웅들이 새로운 위협에 대처하는 방법을 모색하는 과정에서, 마일스는 자신이 다른 스파이더맨들과 맞서고 있음을 깨닫고, 가장 사랑하는 사람들을 구할 수 있는 영웅이 된다는 것에 대한 의미를 재정의해야 하는 상황에 직면한다.

이 영화는 조아킴 도스 샌토스(Joaquim Dos Santos), 켐프 파워(Kemp Powers), 저스틴 톰슨(Justin K. Thompson)이 감독하고, 필 로드(Phil Lord)와 크리스토퍼 밀러(Christopher Miller) 및 데이비드 캘러햄(David Callaham)이 각본을 맡았다. 원작은 마블 코믹스를 기반으로 하며, 아비 아라드(Avi Arad), 에이미 파스칼(Amy Pascal), 필 로드(Phil Lord), 크리스토퍼 밀러(Christopher Miller) 및 크리스티나 스테인버그(Christina Steinberg)가 제작을 맡았다. 또한 밥 퍼시케티(Bob Persichetti), 피터 램지(Peter Ramsey), 로드니 로스먼(Rodney Rothman), 아디트야 수드(Aditya Sood), 레베카 카치(Rebecca Karch) 및 브라이언 벤디스(Brian Bendis)가 총괄 프로듀서로 참여했다. 출연진에는 샤메익 무어(Shameik Moore), 헤일리 스타인펠드(Hailee Steinfeld), 제이크 존슨(Jake Johnson), 잇사 레이(Issa Rae), 대니얼 컬루야(Daniel Kaluuya), 제이슨 슈왈츠먼(Jason Schwartzman), 브라이언 타이리 헨리(Brian Tyree Henry), 로런 벨레스(Luna Lauren Velez), 그레타 리(Greta Lee), 레이첼 드래취(Rachel Dratch), 요르마 타코니(Jorma Taccone), 쉐어 위햄(Shea Whigham), 오스카 아이삭(Oscar Isaac) 등이 있다.

마블(MARVEL) 및 모든 관련 캐릭터명: (c) & ™ 2023 MARVEL

'아카데미상(Academy Award)(R)' 또는 '오스카(Oscar)(R)'는 Academy of Motion Picture Arts and Sciences의 등록 상표 및 서비스 마크다.