尹대통령, 오늘 韓·캐나다 정상회담…경제안보 협력 등 논의

윤석열 대통령이 지난해 9월 23일(현지시간) 캐나다 의회 총리집무실에서 쥐스탱 트뤼도 총리와 공개 환담을 하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=박상현 기자] 윤석열 대통령은 17일 한·캐나다 수교 60주년을 계기로 한국을 찾은 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리와 정상회담을 할 예정이다.

윤 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 소인수 회담과 정상 회담을 하고 공동기자회견을 할 예정이다. 회담 이후엔 공식만찬도 함께할 계획이다.

캐나다 총리의 방한은 9년 만으로, 한·캐나다 정상회담은 윤 대통령 취임 후 이번이 세 번째다.

이번 회담에선 북한 인권 문제를 비롯한 규범에 입각한 국제질서 확립, 양국 외교·산업장관 간 ‘2+2 고위급 경제안보 대화’ 출범, 핵심광물 협력 강화 등 경제안보 이슈와 미래 세대의 인적·문화 교류 확대를 위한 지원 방안 등이 집중 논의될 것으로 보인다.

또한 양국 정상은 회담 내용을 토대로 ‘향후 60년간 함께 더 강하게(Stronger Together for the next 60 years)’란 표제의 공동성명도 발표할 예정이다.

트뤼도 총리는 한·캐나다 수교 60주년을 계기로 지난 16일 한국을 공식 방문했다. 트뤼도 총리는 회담에 앞서 이날 오전 여의도 국회를 찾아 김진표 국회의장, 여야 지도부와 환담 후 본회의장에서 연설할 예정이다.

