Zoomlion, 세계화 전략으로 제품 및 시장 개발 역량 강화

(창사, 중국 2023년 5월 16일 PRNewswire=연합뉴스) Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.("Zoomlion")가 이달 11~14일에 "Technology Salute to the New Era"라는 주제로 기술 성과 전시를 진행하고, 회사의 세계화 전략과 미래 로드맵이 거둔 주요 성과를 글로벌 파트너 및 고객과 공유했다.



About 500 Zoomlion’s international customers attended its technological achievements exhibition held in Zoomlion Smart Industrial City in Changsha

Zoomlion은 세계화 사고방식에 현지화를 통합하고, 디지털화를 통해 사업 운영을 강화하며, 국제적 입지를 확장하기 위해 전략적 배치를 최적화함으로써 해외 시장에서 비즈니스 모델 변혁의 가속화를 도모하고 있다.

2022년에 '일대일로' 이니셔티브 국가를 통해 Zoomlion이 거둔 매출 수익은 전년 대비 100% 이상 증가했고, 올 1분기 해외 수익은 전년 대비 123% 증가했다.

포괄적인 디지털 관리: 현지화된 지원을 통해 공유하는 플랫폼으로 장애물 돌파

정보 기술이 빠르게 발전함에 따라, 원격 관리를 위한 견고한 토대가 마련되고 있다. 포괄적인 비즈니스 플랫폼이 구축됨에 따라, IoT 같은 기술을 이용함으로써 정보를 공유하고, 실시간으로 모니터링하며, 고효율성 운영을 보장할 수 있게 됐다.

'항구(port)'로 알려진 이 플랫폼은 국제적 운영을 위한 물류와 서비스 측면에서 제품 라인, 사업 단위 및 운영을 지원한다. 대다수가 현지 직원으로 구성된 현장팀은 고객과의 원활한 의사소통을 지원함으로써, 효율적인 서비스와 지원을 제공할 수 있다. 현지 시장의 수요를 더 적절하게 충족시키는 맞춤형 제품을 개발하기 위해 고객의 현지 수요를 고려하는 기술 엔지니어들도 이 플랫폼을 지원한다.

또한, Zoomlion은 현지화된 제조와 공급망 관리도 실현했다. Zoomlion이 해외에서 인수한 업체(CIFA, m-tec, Wilbert)의 견고한 실적과 더불어 벨라루스에 위치한 산업단지를 포함해 Zoomlion의 해외 생산시설도 꾸준하게 발전하고 있다. Zoomlion의 브라질 공장은 올해 생산량을 거의 두 배로 늘렸고, 현재 인도 공장도 건설 중이다.

Zoomlion은 전 세계 125개 국가와 지역에서 연구개발센터, 제조기지, 마케팅 및 판매 네트워크를 구축했고, 7개 대륙에 걸쳐 130개 이상 국가와 지역에서 제품을 판매했다. Zoomlion은 세계 곳곳에서 30개 이상의 자회사와 10개의 생산기지를 운영하고 있다.

40개 국가와 지역에서 온 약 500명의 Zoomlion 국제 고객이 Zoomlion의 성공과 밝은 미래를 축하하고자 창사를 방문했다. 전시 개막일에, Zoomlion은 총 80억 위안(11억5천만 달러)에 달하는 주문 계약을 체결했다.

튀르키예 312 Insaat Construction Company의 CEO Taner Coklu는 "2014년부터 Zoomlion과 흥미진진한 협력 여정을 이어오고 있다"며 "유연하게 지원해준 파트너인 Zoomlion에 감사의 말을 전한다"고 말했다. 이어 그는 "올해 튀르키예에서 지진이 발생한 후 지진이 강타한 동남부 지역의 주택 건설 프로젝트에서 새로운 Zoomlion 타워 크레인을 사용하고 있다"고 설명했다.

Zoomlion의 부사장 Wang Yongxiang은 "자사는 지속가능한 고품질 발전이 얼마나 중요한지 잘 이해하고 있다"며 "자사의 전략적 세계화 로드맵은 국제적 사업 범위를 확장하는 한편, 시장 경향과 커뮤니케이션을 따라잡고 있다"고 말했다. 그러면서, "자사는 국내외 발전을 도모하고, 고객, 자회사 및 파트너를 위해 더 큰 가치를 창출하는 데 전념하고 있다"고 강조했다.