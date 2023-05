eQ, 자사 최초의 CLM 솔루션 출시

-- iBase-t의 Solumina(MES)와 PTC Windchill(PLM)을 연결하는 디지털 스레드 갖춰

코스타메이사, 캘리포니아주, 2023년 5월 16일 /PRNewswire/ -- 보스턴에서 열린 PTC LiveWorx 콘퍼런스에서, eQ Technologic과 iBase-t가 iBase-t의 Solumina MES를 PLM 및 ERP 시스템과 연결하는 CLM(Closed Loop Manufacturing) 솔루션을 생성 및 제공하기 위해 전략적 제휴를 맺었다고 공동 발표했다.

eQ의 Low/No-Code eQube(R)-DaaS Platform은 CLM과 같은 디지털 전환을 위한 주요 솔루션을 효율적으로 제공하기 위해 실행 가능한 분석 기능을 갖춘 통합 데이터, 애플리케이션 및 장치의 전사적 데이터 패브릭(Data Fabric)을 제공한다. eQube(R)-CLM solution[ https://www.1eq.com/what-we-do/Closed-Loop-Manufacturing ]은 PLM, MES 및 ERP 시스템 간의 통합 양방향 골든 트라이앵글을 구축하며, 엔지니어링, 계획 및 운영 데이터를 함께 사용함으로써 생산 수명주기 전반에 걸쳐 지속적인 피드백 루프를 생성하는 것을 목표로 한다.

CLM 솔루션을 제공하기 위한 첫 번째 단계로, eQ는 복잡하고 고도로 규제된 산업을 위한 디지털 제조 운영 소프트웨어의 선도적인 공급업체인 iBase-t와 파트너십을 체결했다. iBase-t의 제조 실행 시스템(MES) 소프트웨어인 Solumina는 가치 사슬과 제품 수명주기 전반에 걸쳐 원활한 데이터 흐름으로 제조 운영, 품질 및 유지 관리를 연결한다. 이 파트너십은 MES 솔루션(Solumina)과 PLM 시스템(PTC Windchill)을 연결하며, 대규모 조직이 디지털 전환 여정을 향한 중요한 단계를 진행할 수 있도록 지원한다.

eQ Technologic Inc.[ https://www.1eq.com/home ]의 사장 겸 CEO Dinesh Khaladkar[ https://www.linkedin.com/in/dinesheq/ ]는 "eQ는 iBase-t와 협력해 제조업체가 엔드 투 엔드 가시성을 확보하고 주요 메트릭을 모니터링하며 생산 수명주기를 최적화함으로써 더 강력한 비즈니스 결과를 얻을 수 있도록 지원하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며, "자사의 사전 패키지 CLM 솔루션은 확장성과 탄력성을 위해 구축됐으며, 구성하기 쉽고 미래에 대비한 업그레이드 허용 아키텍처를 갖추고 있어 구축 유연성을 제공한다"고 설명했다.

eQ Technologic Inc.의 부사장 겸 CTO Sanjeev Tamboli[ https://www.linkedin.com/in/sanjeev-tamboli-/ ]는 "ERP, PLM 및 MES 시스템을 연결하는 문제는 새로운 것은 아니지만, 이들을 통합하고 솔루션을 효율적으로 유지 및 업그레이드하기 위해서는 시간과 노력 및 비용이 필요하다"면서 "자사의 Low/No-Code, eQube(R)-DaaS Platform[ https://www.1eq.com/products_eqube-platform ]을 통해 제공되는 사전 패키지와 구성 가능한 CLM 솔루션을 통해, 이제 고객은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리는 IT 프로젝트를 피함으로써 가치 창출 시간을 단축할 수 있을 것"이라고 말했다.

iBase-t[ https://www.ibaset.com/ ]의 CEO Naveen Poonian은 "시장에 CLM을 제공하기 위해 eQ와 파트너십을 맺은 것은 강력한 파트너 생태계를 통해 고객에게 가치를 제공하고자 하는 iBase-t의 약속을 잘 보여주는 것"이라며 "우리는 협력을 통해 디지털 스레드(Digital thread)에 대한 비전을 모델 기반 기업을 위한 현실로 변환하고 있다"고 전했다. 이어 그는 "현재 제공되는 CLM 솔루션은 제품 단위의 수명주기 전반에 걸쳐 연결된 흐름과 통합된 데이터 보기를 지원한다"면서 "이 혁신적인 기능을 통해, 제조업체는 디지털 데이터에 쉽게 액세스하고 분석할 수 있으며, 이와 함께 수동 데이터 변환으로 인한 오류 발생 가능성을 줄일 수 있다"고 설명했다.

Solumina 및 Windchill용 eQube(R)-CLM 솔루션은 7개의 사전 패키지 인터페이스를 기본으로 제공하며, 고객 환경에 맞게 추가로 구성함으로써 구현 주기를 단축시킬 수 있다. 또한 컨테이너와 VM을 사용해 구축형(온프레미스) 또는 클라우드형으로 배포할 수 있다.

eQ의 로드맵은 Solumina MES를 다른 PLM 시스템(Teamcenter 및 Enovia 등) 및 ERP 시스템(SAP, CostPoint 등)과 연결해 궁극의 골든 트라이앵글을 구축하는 것을 포함한다.

