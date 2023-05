Zoomlion, 스마트 산업도시에서 지능형 제품 및 디지털화 성과 전시

(창사, 중국 2023년 5월 15일 PRNewswire=연합뉴스) Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.("Zoomlion")가 이달 11일부터 14일까지 후난성 창사의 Zoomlion Smart Industrial City(이하 "City")에서 '새로운 시대를 향한 기술(Technology Salute to the New Era)'이라는 주제로 기술 성과 전시를 개최하며, 회사의 지능형 제조, 지능형 제품 개발 및 디지털 전환에 대한 성과를 선보였다. 또한, 이 행사는 Zoomlion 스마트 산업도시(Zoomlion Smart Industrial City)를 대중에게 선보이는 첫 번째 행사이기도 하다.

기술 혁신으로 제품 혁신 주도

이 전시는 여러 부문에 걸친 제품 개발에서 Zoomlion의 성과와 이정표를 보여준다. Zoomlion은 '제품을 중심으로 한 뿌리 깊은 기술(Deep Root in Technology with Product as the Center)'이라는 원칙을 고수하며 건설 장비, 농업 장비 및 새로운 건축 자재 분야에서 기술 혁신을 주도하는 제품을 제조했다. Zoomlion은 건설 장비 지능형 제조의 기술적 병목 현상을 해결하기 위해 5G, 빅데이터, 산업 인터넷, AI 및 블록체인을 포함한 최첨단 기술을 활용했다.

Zoomlion은 기록적인 제품으로 지속적인 혁신을 달성하고 있다. 회사는 세계 최대의 2만 톤 미터 타워 크레인, 세계 최대 호이스팅 기능을 갖춘 2,400톤 전지형 크레인, 최고 높이 68m의 고소작업 플랫폼, 세계 최초의 5G 원격 제어 굴삭기 및 크레인 등을 출시했다.

세계적 수준의 지능형 제조 역량을 갖춘 스마트 시티

규모와 제품 라인업 모두에서 세계 최대 규모의 건설장비 산업기지인 Zoomlion 스마트 산업도시는 8개의 세계 최고 등대 공장, 300개의 지능형 생산 라인, 그리고 8개의 국가 기술 혁신 플랫폼을 갖추고 있으며, 150개 이상의 업계 최고 장비와 600개 이상의 특허받은 생산 장비를 자랑한다.

61개의 지능형 생산 라인을 갖춘 토공장비 스마트단지(Earthmoving Machinery Smart Park)는 업계에서 가장 지능적인 스마트 공장을 보유하고 있다. 그중 4곳은 '소등(lights-out)' 제조 라인(무인 제조 라인)이다. 이 스마트단지가 완공되면 연구개발 사이클을 30% 단축시키고, 생산 효율성을 25% 향상시키며, 단위당 에너지 소비량을 12% 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 평균 6분마다 굴삭기를 생산할 수 있어 연간 5만 대의 생산능력을 갖추게 된다.

또한 Zoomlion 스마트 산업도시는 지능형 장비 및 IT 네트워크 생산 라인에 대한 100% 실시간 데이터 수집을 달성하고, 18분 만에 크레인 1대를 생산하며, 납기를 32% 단축하는 것을 목표로 하는 세계적 수준의 호이스팅 장비 단지를 갖추고 있다. 또한 회사는 60개 이상의 특허받은 생산 라인과 12개의 혁신 기술을 활용해 세계에서 가장 지능적인 고소작업 플랫폼 제조 기반을 생산함으로써 7.5분마다 시저 타입 제품을 생산하고, 20분마다 붐형 제품을 생산해 제품 납기를 55% 단축시킬 예정이다. 또한, 핵심 생산 공정의 자동화율 90%를 달성하기 위해 비주얼 아이덴티티, AI 의사 결정, 레이저 스캐닝 및 3D 모델링 기술을 채택하고 30분마다 펌프 트럭을 생산하는 업계 최고의 콘크리트 펌핑 장비 스마트단지도 갖추고 있다.

Zoomlion은 전시회 개막일에 총 46억9천100만 위안(6억7천533만 달러) 상당의 주문서에 서명했다.

Zoomlion CEO Zhan Chunxin 은 "자사는 이 새로운 시대에 과학 기술의 엄청난 혁신과 더불어 글로벌 고객, 공급업체 및 경쟁사로부터의 신뢰 및 포용성, 그리고 자사의 리더십에 대한 지원과 격려에 깊은 감사를 전한다"며 "또한 자사의 혁신에 대한 주주, 투자자 및 미디어의 지원과 관심에 감사드리고, 혁신에 기여한 직원들의 공헌에 대해서도 높이 평가한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 자사는 자신감 있게 새로운 기술 혁명을 주도함으로써 새로운 고지에 도달하고, 건설장비 산업의 혁신과 변혁의 지평을 넓힐 것"이라고 덧붙였다.



Zoomlion 스마스 산업도시의 머신 클러스터 협업



Zoomlion, 기술 혁신에 따른 제품 현신 전시



창사 스마트 산업도시의 Zoomlion 공장

출처: Zoomlion