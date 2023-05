Xinhua Silk Road "Wuliangye, 외국인 선호 중국 50대 브랜드에 선정"

(베이징 2023년 5월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 수요일 밤 상하이에서 발표된 'Give a Like for My Favorite China's Brands (2022-2023)' 활동에서, 외국인이 투표한 가장 선호하는 중국 50대 브랜드에 중국을 대표하는 백주 제조업체 Wuliangye가 다시 한번 이름을 올렸다.



Xinhua News Agency의 국가 브랜드 프로젝트(National Brands Project), China Economic Information Service, China Today 매거진 및 China.org.cn이 주최한 이 행사는 중국 국내 브랜드의 성과를 홍보하고, 이들의 국제 인지도를 향상시키는 것을 목표로 한다.

온라인 투표는 한 달 동안 진행됐으며, 전 세계 소비자들은 100개 이상의 글로벌 주류 미디어 플랫폼을 통해 자신이 선호하는 중국 브랜드에 투표했다. Wuliangye는 온라인 투표에서 선두를 차지했고, 최종적으로 가장 많은 표를 받은 주류 브랜드가 됐다.

최근 수년 동안 Wuliangye는 아시아태평양, 유럽 및 아메리카에 3개의 국제 마케팅센터를 건설하고, 해외 도시에 테이스팅 센터를 설립해 국제적 배치를 가속화하며, 국제화 과정을 꾸준히 도모해왔다.

또한 Wuliangye는 중국 백주 브랜드를 세계에 선보이기 위해 중국국제수입박람회(China International Import Expo), APEC 및 아시아 보아오포럼(Boao Forum for Asia)과 같은 국제 플랫폼에 심층적으로 통합됐다.

2023년 Wuliangye의 브랜드 가치는 전년 대비 5.4% 증가한 미화 302억9천만 달러를 기록했다. Wuliangye는 주요 브랜드 평가 컨설팅 기업인 Brand Finance가 발표한 'Global 500 2023' 목록에서 59위에 올랐다.

앞으로도 Wuliangye는 제품의 품질, 브랜드 가치 및 문화적 의미를 꾸준히 개선하고, 국제적인 영향력을 발휘하는 고급 중국 백주 브랜드를 구축하며, 우수한 중국 전통문화와 중국 백주를 세계에 홍보할 예정이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/334039.html