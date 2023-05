차이나 모바일과 화웨이, 'The Operator Award' 수상

-- 양사의 협력 프로젝트로 FutureNet World 2023에서 수상

(런던 2023년 5월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 3~4일 런던에서 열린 FutureNet World 2023에서 차이나 모바일(China Mobile)과 화웨이의 협력 프로젝트 및 그 결과물인 'Digital Twin Solutions for Autonomous Networks'가 The Operator Award를 수상했다. 이 상은 FutureNet World가 모범적인 통신사에 수여하는 유일한 영예다.

통신 업계 최고 수준의 글로벌 정상회의인 FutureNet World는 네트워크 자동화 및 지능화에 초점을 맞추고, 업계의 미래 발전 방향을 제시하는 것을 목표로 한다. 차이나 모바일 프로젝트는 Omdia, TM Forum, ABI Research 및 Appledore Research 등 다양한 산업 단체에 속한 뛰어난 애널리스트들의 세심하고 엄격한 심사를 거친 후 처음으로 이 상을 받았다.

차이나 모바일과 화웨이는 디지털 트윈이라는 개념을 바탕으로 고급 자율 네트워크(Autonomous Network, AN) 개발을 탐색하기 위해 지난 수 년 동안 협력 파트너십을 진행하고, 다양한 시범 관행을 추진함으로써 여러 가지 혁신적인 성과를 달성했다.

- Computing Force Network (CFN)

기존 솔루션은 적절한 컴퓨팅 자원과 최적의 네트워크를 동시에 찾을 수 없다. 이 문제를 해결하기 위해, 차이나 모바일과 화웨이는 광둥성을 포함해 중국 내 여러 성을 아우르는 OTN 전송 용량 맵을 공동 제작했다. 이 혁신 솔루션은 결합된 네트워킹 및 컴퓨팅 토폴로지의 시각화에 사용되며, 전송 용량을 온라인으로 평가하는 한편 적절한 컴퓨팅 자원을 제공하는 산출 노드를 통해 최적의 네트워크를 추천한다. 추가로, 신속한 의사결정과 민첩한 서비스 제공을 촉진하는 데 표준 노스바운드 인터페이스가 사용된다. 이 모든 것은 산출 자원 이용률을 17% 높이는 한편, 제공 시간을 수일에서 30분으로 크게 단축시킨다.

- 클라우드 코어네트워크 재난 복구(Disaster Recover, DR) 전환

기존 솔루션은 수작업에 크게 의존하기 때문에 DR 평가 기간이 길어진다. 그뿐만 아니라, 기존 솔루션은 DR 과정을 시각적으로 제시할 수 있는 기능이 부족하다. 차이나 모바일과 화웨이는 이러한 한계를 극복하기 위해 디지털 트윈 네트워크를 기반으로 하는 자동 DR 시뮬레이션 및 평가를 시행하고자 저장성과 허난성을 포함한 중국의 여러 성에 지능형 DR 지원 기술을 공동 배치했다. 이 기술은 평가 일정을 1주일에서 10분으로 크게 단축시키고, 또한 전체 DR 과정을 포괄적이고 시각적으로 제시함으로써 자동화를 촉진한다. 차이나 모바일은 이 기술을 이용해 수백만 명의 사용자를 대상으로 10건 이상의 DR 훈련을 성공적으로 완료했다.

차이나 모바일은 화웨이와의 협력 강화에 계속해서 전념하고 있다. 이를 위해 디지털 트윈의 힘을 이용하고, 2025년까지 AN L4로 향하는 진화를 촉진함으로써 더 많은 혁신적인 AN 관행을 도입하며, 서비스 시뮬레이션, AI 훈련, 보안 시뮬레이션 및 네트워크 최적화를 포함하는 고급 AN 역량을 추가로 탐색한다는 공동의 목표를 추구하고 있다. 또한, 이를 통해 다양한 산업에 힘을 실어주고, 경제와 사회의 디지털 변혁을 촉진하고 있다.

