하나금융, 인니서 ‘청년 IT 아카데미’ 출범…“글로벌 IT 인재 육성한다”

하나금융그룹은 지난 11일 오후 인도네시아 세인트레지스(St. Regis) 호텔에서 글로벌 IT 인재 육성을 위한 ⌜하나금융 청년 IT 아카데미⌟ 출범식을 가졌다고 밝혔다. 함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽)이 학생 대표들과 기념촬영을 하고 있다.

[헤럴드경제=김광우 기자] 하나금융그룹은 11일 인도네시아에서 글로벌 IT 인재 육성을 위한 ‘하나금융 청년 IT 아카데미’ 출범식을 가졌다고 12일 밝혔다.

‘하나금융 청년 IT 아카데미’는 인도네시아 유수의 대학인 인도네시아 국립대학, 반둥공과대학의 IT관련 전공 학생을 대상으로 ▷향후 10년간 100억 루피아(원화 9억원 상당) 규모의 장학금 지원 ▷인니 하나은행, NEXT TI 인턴십 참여 ▷하나금융티아이 IT 연수 및 견학 ▷현지법인 취업 기회 제공 등을 포함하는 종합 IT인재 육성 프로그램이다.

이날 출범식은 금융감독원과 국내 7개 금융기관이 공동으로 주최하는 ‘K-Finance week in Indonesia 2023’의 개별행사로 개최됐다. 이에 함영주 하나금융 회장을 비롯한 이복현 금융감독원장, 인도네시아 국립대학 바드룰 무니르 학장, 반둥공과대학 카이루니사 학장과 양 대학의 학생 대표 30명 등 약 50여명이 참석했다.

이복현 원장은 축사를 통해 “빠르게 변화하고 있는 금융환경 속에서 최근 가장 주목받는 화두에 디지털과 ESG가 포함된다”며 “하나금융그룹의 이번 청년 IT 아카데미는 이러한 디지털과 ESG를 모두 충족시키는 좋은 프로그램으로 앞으로의 성장과 발전을 응원한다”고 말했다.

함영주 회장은 “인도네시아는 진출 규모, 진출 업종의 다양성, 전략적 중요성 측면에서 그룹에게 매우 중요한 지역이며 이번 프로그램은 인도네시아의 IT 발전을 위해서도 의미 있는 프로그램이 될 것으로 기대한다”며 “이번 프로그램을 통해 디지털 금융을 선도할 우수한 IT 인재를 발굴하고 앞으로도 우수한 인재 육성을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

