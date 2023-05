SAS, AI 기반 산업 솔루션에 10억 달러 투입

다년간의 투자를 통해 수많은 산업 분야에서 클라우드 우선 솔루션에 박차를 가할 것입니다.

올랜도, 플로리다주, 2023년 5월 12일 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- 분석 분야의 선두 기업인 SAS가 향후 3년 동안 10억 달러를 투자하여 특정 산업의 고유한 요구 사항을 대상으로 하는 고급 분석 솔루션을 추가로 개발할 예정입니다. 은행, 정부, 보험, 의료, 소매, 제조, 에너지 등에서 SAS는 산업 과제에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 수십 년 동안 주력해 왔습니다. 이러한 업계의 약속과 이러한 솔루션이 제공하는 빠른 가치 실현 시간은 SAS의 주요 차별화 요소입니다.



모든 산업 솔루션은 SAS의 클라우드 네이티브 대규모 병렬 AI 및 분석 플랫폼인 SAS® Viya®에서 실행됩니다.

SAS의 CEO 짐 굿나잇(Jim Goodnight)은 "기업들은 경기 침체의 위협과 공급망 스트레스, 인력 부족, 규제 변화 등 많은 문제에 직면해 있습니다. 산업 중심의 분석에서 얻은 인사이트를 통해 탄력적인 조직은 이러한 과제에서 기회를 찾을 수 있습니다.

이번 투자를 통해 SAS는 AI, 기계 학습 및 고급 분석을 사용하여 사기를 방지하고 위험을 관리하며 고객과 시민에게 더 나은 서비스를 제공하는 등의 작업을 수행하는 회사를 계속 지원할 것입니다. 우리는 시장 최고의 분석을 제공하는 동시에 혁신에 대한 지속적인 노력을 변함없이 유지하고 있습니다."고 말했습니다.

R&D 혁신 + 산업 전문성 = 사람을 위한 분석

10억 달러 투자에는 직접적인 연구 개발, 산업 중심의 비즈니스 팀, 산업 마케팅 노력이 포함됩니다. 특정 산업 경험이 있는 컨설턴트, 시스템 엔지니어 및 마케터와 협력하는 SAS 데이터 과학자, 통계학자 및 소프트웨어 개발자의 혁신적인 작업에 자금을 지원할 것입니다.

이번 투자는 데이터 분석을 민주화하려는 추세와 일치합니다. 다양한 경험과 직무를 가진 더 많은 사람들에게 고급 분석 기능을 제공함으로써 조직과 사회에 도움이 될 것입니다. SAS는 모든 사람을 위한 분석이라고 부르는 것입니다.

조직이 AI, 머신 러닝, 컴퓨터 비전 및 사물 인터넷(IoT) 분석을 지속적으로 수용하여 귀중한 통찰력을 얻음에 따라 모든 기술 수준의 사람들은 SAS Viya에서 실행되는 솔루션이 제공하는 코드가 적거나 없는 옵션을 통해 분석 프로세스에 참여할 수 있습니다.

데이터 과학자와 통계학자는 SAS의 산업 솔루션을 사용하여 AI, 기계 학습 및 기타 강력한 분석의 이점을 누릴 수 있습니다. 그리고 중요한 것은 비즈니스 분석가도 사기를 더 잘 감지하고 방지하고, 도시 계획가는 공중 보건과 안전을 개선하고, 의료진은 환자 치료를 강화하고, 일선 작업자는 제조 조립 라인을 최적화할 수 있다는 것입니다.

최신 SAS 산업 솔루션

SAS는 이미 다양한 산업별 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 지속적인 투자를 통해 더욱 개선될 것이며 SAS는 추가 요구 사항을 해결하기 위해 새로운 솔루션을 개발할 것입니다.

SAS 산업 전문성의 최근 사례는 다음과 같습니다.

금융 서비스의 변동성 탐색 및 고객 경험 향상

작년의 경제 역풍은 세계 시장을 뒤흔들어 전염병 이후 반등을 역전시키고 점점 더 위태로운 위험 환경을 구축했습니다. SAS는 은행 및 보험 고객이 직면한 과제에 대처할 수 있도록 지원하기 위해 특히 통합 대차대조표 관리 분야에서 엄격함으로 존경받는 금융 위험 회사인 Kamakura Corp.를 인수했습니다.

SAS 역사상 최대 규모의 이번 인수로 정량적 위험 관리 분야에서 가장 유명한 이름들이 SAS 명단에 추가되었습니다. 또한 SAS의 통합 위험 솔루션 제품군의 발전을 가속화하고 있습니다. 이미 SAS Asset and Liability Management(ALM)는 SAS Viya를 위해 개편되어 은행이 최근 은행 실패를 촉발한 유동성 및 대차대조표 위험을 예측하고 완화하는 데 도움이 됩니다.

SAS는 또한 기업 의사 결정의 혁신을 우선시하고 있습니다. 통합된 AI 기반 아키텍처에서 사일로 기능(예: 온보딩, 신용 위험, 사기 적발, 마케팅)을 연결하고 공유 데이터 및 분석을 사용하면 금융 회사가 운영 복잡성을 간소화하는 동시에 고객 경험을 향상시키는 더 빠르고 정확한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

납세자 달러 보호

매년 전 세계 정부는 탈세 및 탈세로 인해 막대한 손실을 입습니다. 이것은 시민들에게 필수 서비스를 제공하는 정부의 능력을 약화시킵니다.

SAS Tax Compliance는 방대한 양의 세금 데이터에 고급 분석을 적용하여 규정 미준수 및 사기 사례를 자동으로 모니터링하고 감지함으로써 정부가 수익원을 보호할 수 있도록 지원합니다.

그 결과, 정부 세무 기관은 잠재적인 사기를 조기에 식별하고, 새로운 세금 사기 계획을 발견하고, 감사를 가속화하고, 오래된 사례를 처리할 수 있습니다.

혼란스러운 시장을 위한 역동적인 보험 가격 책정

보험 정보 연구소(Insurance Information Institute)는 2022년을 재산 및 상해(P&C) 보험 분야에서 10년 이상래 최악의 해로 선정했습니다. AM Best의 조사에 따르면 허리케인 Ian과 같은 재난을 통해 미국 P&C 산업에서만 265억 달러의 인수 손실을 입었습니다.

복합적인 기후 위험 속에서 살아남기 위해 보험사는 이미 불안정한 시장에서 고객을 실망시키면서 유동성을 강화하기 위해 보험료를 인상해야 합니다. 신속하고 정확하며 편파적이지 않은 프리미엄 가격 책정은 지불 능력과 경쟁력을 유지하는 동시에 소비자의 마음의 평화를 촉진하는 데 매우 중요합니다.

SAS Dynamic Actuarial Modeling은 머신 러닝이 지원하는 최적화된 데이터 준비 및 매우 유연한 모델링 기능을 제공합니다. 이것은 보험사가 빠르고 혼란스러운 시장에서 공정한 가격을 제공하는 데 도움이 됩니다.

디지털 건강 혁신 및 치료법 개발 가속화

생명을 구하는 치료제 개발에서 환자 결과 및 경험 개선에 이르기까지 SAS의 업계 최고의 전문 지식은 더 나은 의료 서비스를 제공하는 데 앞장서고 있습니다.

SAS Health는 인구 건강, 운영, 재무 전반에 걸쳐 산업별 애플리케이션과 AI 솔루션을 제공합니다. 의료 기관이 보다 안전하고 비용 효율적인 고품질 치료를 제공할 수 있도록 지원합니다. 환자 모집단 데이터를 분석 가능한 코호트로 전환하거나 가치 기반 치료 및 지불 모델에 정보를 제공하는 경우 SAS의 직관적인 포인트 앤 클릭 인터페이스는 임상의와 비즈니스 분석가가 의료 혁신을 진행하고 데이터에 숨겨진 추세를 시각화하는 데 도움을 줍니다.

SAS는 또한 새로운 치료법으로 이어지는 임상 연구를 지원합니다. 예를 들어 임상 시험의 약 90%가 등록 일정을 맞추지 못합니다. SAS Clinical Enrollment Simulation은 강력한 분석을 사용하여 등록 계획에 대한 정보를 제공하여 등록 목표 누락으로 인해 종종 발생하는 막대한 지연을 방지합니다.

소매 및 소비재에 대한 수요 예측 및 계획

소매업체와 소비재 제조업체는 그 어느 때보다 정확한 수요 계획이 필요합니다. AI 기반 SAS Intelligent Planning Cloud의 도움으로 기업은 쇼핑객의 요구와 배송 중단을 더 잘 예측하고 해결할 수 있습니다.

이 SaaS(software-as-a-service) 솔루션은 SAS Viya 분석 및 기계 학습을 통해 완벽하게 자동화된 엔드 투 엔드 솔루션이며 SAS 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 이를 통해 소매업체와 소비재 회사는 데이터를 신속하게 가치로 전환할 수 있습니다.

전기 그리드의 신뢰성 향상

유틸리티 정전의 거의 1/3은 장비 고장으로 인해 발생합니다. 이러한 고장은 수리 비용이 많이 들고, 수리를 수행하는 직원에게 위험을 가중시키며, 집, 학교, 공장 등 고객을 전기 없이 떠나게 합니다.

SAS Grid Guardian AI는 쓰레기 트럭과 같은 서비스 차량에 장착된 IoT 센서에서 흐르는 데이터를 분석합니다. 이 센서(SAS 파트너 Exacter에서 제공)는 전송선에서 무선 주파수 방출에 대한 데이터를 읽습니다. 그런 다음 SAS AI, 기계 학습 및 스트리밍 분석이 이 데이터를 분석합니다.

그 결과는 어땠을까요? 유틸리티 회사는 장비 고장이 발생하기 전에 더 잘 이해하고 예측할 수 있습니다. 또한 유지보수 일정의 우선순위를 정하여 서비스 중단과 승무원 부상을 줄이는 동시에 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

책임감 있는 마케팅 및 수익성 향상

마케터는 고객 데이터 기술을 책임감 있고 투명하게 사용하는 동시에 브랜드를 잘 관리해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 오늘날 마케터로서 책임을 진다는 것은 개인 정보 보호에 대한 고객 기대치의 변화를 고려하고, 생성 AI와 같은 새로운 기술을 수용하고, 마케팅 프로그램 가치를 즉시 측정할 수 있음을 의미합니다.

이러한 상황에서는 책임 있는 마케팅이 필수적이며 SAS Customer Intelligence 360은 브랜드가 책임 있는 방식으로 고객 데이터, 마케팅 기술 및 리소스를 사용하도록 도울 수 있습니다. 강력한 분석을 통해 브랜드는 충성도와 신뢰를 구축하고 법적 및 윤리적 준수를 보장하며 마케팅 자산을 최적화하고 비즈니스 수익성을 높일 수 있습니다.

파트너가 핵심 역할 수행

SAS의 광범위하고 깊이 있는 파트너 네트워크는 산업별 솔루션의 개발 및 출시에 도움이 될 것입니다.

Microsoft의 솔루션 영역 ISV 영업 부사장인 Alvaro Celis는 "강력한 산업 솔루션을 만들고 SAS Viya를 사용하여 이러한 솔루션을 클라우드로 이전하는 데 있어 수십 년 동안 지속된 SAS의 리더십은 고객이 우리 파트너십을 중요하게 생각하는 주요 이유 중 하나입니다. AI와 고급 분석을 은행, 정부, 보험, 의료 및 기타 산업의 정확한 요구에 맞게 조정함으로써 SAS와 Microsoft는 공동 고객을 위한 중요한 차별화 요소를 만들었습니다."라고 말했습니다.

이러한 유형의 파트너십의 예로는 Microsoft, SAS 및 칩 제조업체 AMD가 공동으로 제공하는 새로운 기술인 Azure 기밀 컴퓨팅이 있습니다. 이 기술은 매우 민감한 데이터가 메모리에서 사용되는 동안 향상된 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 기술은 금융 서비스, 의료 및 정부와 같이 규제가 엄격한 산업 분야의 고객을 위해 개인 정보 보호 및 데이터 보안을 크게 향상시킬 수 있습니다.

Microsoft Azure의 SAS Viya는 곧 SEV-SNP 기술이 적용된 AMD EPYC™ 프로세서를 특징으로 하는 Azure 기밀 컴퓨팅 기능을 포함할 예정입니다. 이를 통해 SAS Viya 고객은 훨씬 더 안전한 AI 및 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 통해 위반 위험을 더욱 줄이고 규정 준수를 강화하는 동시에 고객이 더 강력한 분석 모델을 위해 더 큰 데이터 풀에 액세스할 수 있게 됩니다. 새로운 기능은 처음에는 미국, 네덜란드 및 아일랜드에서 사용할 수 있으며 나중에 더 광범위하게 출시될 예정입니다.

모든 규모의 조직을 지원할 수 있는 SAS 산업 솔루션에 대한 자세한 내용은 www.sas.com/en_us/industry.html을 방문하십시오.

오늘 발표는 분석 리더인 SAS의 AI 및 분석 비즈니스 컨퍼런스인 SAS Innovate에서 이루어졌습니다. SAS의 최신 뉴스를 확인하려면 Twitter에서 @SASsoftwareNews를 팔로우하십시오.

SAS Viya 소개

SAS Viya는 현대적이고 확장 가능한 아키텍처에서 실행되는 AI, 분석 및 데이터 관리 플랫폼입니다. 지속적으로 제공 및 업데이트되고 어디서나 모든 사람에게 분석 기능을 제공하도록 설계된 클라우드 우선 소프트웨어입니다. SAS Viya는 의사 결정 기술을 AI 과학 및 고급 분석과 통합하여 조직이 더 나은 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 지원합니다.

SAS 소개

SAS는 분석 분야의 선두 주자입니다. SAS는 혁신적인 소프트웨어와 서비스를 통해 전 세계 고객이 데이터를 인텔리전스로 변환할 수 있도록 지원하고 영감을 줍니다. SAS는 당신에게 THE POWER TO KNOW®를 제공합니다.

