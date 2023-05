Microland, 신임 CFO에 Rajesh Kharidehal 임명

벵갈루루, 인도, 2023년 5월 10일 /PRNewswire/ -- 인도의 선도적인 디지털 IT 변혁 기업 Microland가 신임 최고재무책임자(CFO)에 Rajesh Kharidehal을 임명했다고 발표했다.



Microland Names Rajesh Kharidehal as Chief Financial Officer

Rajesh 신임 CFO는 25년 이상 경험을 쌓은 노련하고 성숙한 리더다. 그는 Microland의 설립자이자 회장 겸 전무이사인 Pradeep Kar의 직속으로 배정되며, 회사의 전반적인 재무 기능, 투자자 관계, 법률 및 규정 준수, 일반 행정 서비스, 조달, 위험 및 규정 준수 기능 등을 감독할 예정이다.

Rajesh 신임 CFO는 Microland에 합류하기 전 Quess Corp Limited에서 4년 동안 최고비즈니스책임자(CBO)로 근무했다. 이 기간에 그는 회장과 긴밀하게 협력하며 그룹의 전사적 위험 및 ESG 이니셔티브를 이끄는 한편, 그룹의 전략적 재무, 이사회 프레젠테이션 등을 주도했다.

Quess 전에는 Infosys에서 5년 동안 부사장 겸 단위 재무 관리자를 맡아 비즈니스 재무 및 글로벌 자회사를 이끌었다. Infosys 전에는 IBM 인도에서 7년 동안 일하며 미국 아몽크에 위치한 IBM 본사 근무를 포함해 여러 기업의 재무 리더십 역할을 수행했다.

Rajesh 신임 CFO는 Deloitte Haskins and Sells에서 컨설턴트로 경력을 시작했고, 이후 GE Capital International Services in Finance and Accounts로 이직했다.

Microland의 설립자이자 회장 겸 전무이사인 Pradeep Kar는 "Rajesh Kharidehal을 신임 CFO로 맞이하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다. 이어 "그는 기술 산업에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있다"라며, "재무, 영업 및 글로벌 전략에 관한 광범위한 전문지식을 보유한 그는 자사의 지속적인 성장과 수익성을 도모할 이상적인 선택"이라고 말했다.

Rajesh 신임 CFO는 상업 학사학위를 보유하고 있으며, 공인회계사다.

Microland 소개

Microland의 디지털 서비스에서 가장 중요한 것은 더 많은 작업을 수행하고, 더 적게 방해받는 기술을 구축하는 것이다. Microland는 기업이 차세대 기술로 전환할 수 있도록 지원하며, 이와 같은 뛰어난 재기를 예측 가능하고, 믿을 수 있으며, 안정적으로 수용할 수 있도록 한다.

1989년에 설립된 Microland는 인도 벵갈루루에 본사가 있으며, 아시아, 호주, 유럽, 중동 및 북미 사무실과 서비스 제공센터에서 4천500명 이상의 디지털 전문가를 보유하고 있다.

추가 정보는 회사 웹사이트 www.microland.com을 참조한다.

