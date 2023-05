샤먼항공, 충성도 프로그램으로 Freddie Awards 수상

(샤먼, 중국 2023년 5월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 샤먼항공(Xiamen Airlines)의 Egret Miles 프로그램이 Freddie Awards 2023 중동/아시아/오세아니아 지역에서 The 210 Awards - 'Best Up-and-Coming Programme of the year' 상을 받았다. 이로써 샤먼항공은 이 상을 받은 중국 최초의 항공사가 됐다.



샤먼항공이 충성도 프로그램으로 Freddie Awards를 수상했다.

1988년에 제정된 Freddie Awards는 여행 충성도 산업에서 가장 권위 있는 회원 기반 상으로서 올해 32회를 맞았다. 이 상은 온라인 투표로 진행되며, 세계에서 가장 영향력 있는 여러 기업이 이 상을 받은 바 있다.

올해는 아시아태평양 및 중동 지역에서 대부분의 항공사가 회사 프로그램을 제출했으며, 그중에서 샤먼항공의 Egret Miles 프로그램이 The 210 Awards를 수상했다. 또한 Egret Miles 프로그램은 'Program of the Year' 부문에서 2위에 올랐으며, 'Best Promotion' (2위), 'Best Customer Service' (3위) 및 'Best Redemption Ability' (4위) 부문에서도 좋은 성적을 내면서 중동/아시아/오세아니아 지역에서 주요 충성도 프로그램 상을 받은 최초의 중국 항공사로 자리매김했다.

Egret Miles 프로그램은 처음부터 승객 만족도와 클럽 운영을 개선하는 데 중점을 뒀다. Egret Miles 프로그램은 무료로 가입할 수 있으며, 회원은 샤먼항공을 이용하거나 제휴사를 통해 구매함으로써 Egret 포인트를 적립할 수 있다. 포인트는 티켓 예매, 여행 서비스, 포인트 몰 선물 및 공항 상품 구매 등에 사용할 수 있다. VIP 회원은 추가 포인트, 무료 업그레이드 기회 및 기타 VIP 혜택을 받을 수 있다. 또한 Egret VIP 회원은 스카이팀의 엘리트/엘리트 플러스 혜택도 추가로 받을 수 있다.

Egret Miles는 계속해서 지속가능한 발전을 실천하고, Egret 회원에게 양질의 여행 경험을 제공하며, 더 많은 사람을 세계 여행으로 안내하고자 한다. 또한, 더 많은 승객이 세계 곳곳에서 샤먼항공의 고품질 서비스를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.