LONGi, 2022년 연례 보고서 및 2023년 1분기 보고서 발표

- 2022년에 1천289억9천800만 위안의 매출을 기록하며 처음으로 1천억 위안 돌파

- 2022년 순이익은 전년 대비 63.02% 증가한 148억1천200만 위안 기록

- LONGi "올해 매출은 1천600억 위안을 돌파할 전망"

(시안, 중국 2023년 5월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 재생에너지 기업 LONGi Green Energy Technology가 2022년 연례 보고서와 2023년 1분기 보고서를 발표했다. 재무 보고서에 따르면, 2022년 LONGi의 매출은 전년 대비 60.03% 증가한 1천289억9천800만 위안을 기록했다고 한다. LONGi의 연간 매출이 1천억 위안을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

2023년 1분기 LONGi의 매출은 전년 대비 52.35% 증가한 283억1천900만 위안을 기록했다. 이 보고서에서, LONGi는 2023년 매출이 1천600억 위안을 넘어설 것으로 예상한다고 발표했다.

2022년 LONGi의 주주 귀속 순이익은 전년 대비 63.02% 증가한 148억1천200만 위안을 기록했다. 영업 외 수익 및 비용을 차감한 주주 귀속 순이익은 전년 대비 63.31% 증가한 144억1천400만 위안을 기록했다.

보고서에 따르면, 2022년 LONGi는 총 85.06GW에 달하는 단결정 실리콘 웨이퍼(수출용 42.52GW, 내수용 42.54GW)를 생산하며, 9년 연속으로 단결정 실리콘 웨이퍼의 국제 출하량 부문에서 1위를 기록했다고 한다. 2022년 LONGi는 46.76GW에 달하는 단결정 실리콘 모듈(수출용 46.08GW, 내수용 0.68GW)을 생산하며, 3년 연속으로 국제 모듈 출하량 및 시장점유율 부문에서 1위를 기록했다.

보고 기간에 영업활동에서 발생한 LONGi의 순현금흐름은 전년 대비 97.77% 증가한 243억7천만 위안을 기록했다. LONGi의 통화 자금은 전년 대비 86.38% 증가한 543억7천200만 위안을 기록했고, 이는 총자산의 38.96%를 차지했다.

2020~2022년에 LONGi의 자산-부채 비율은 각각 59.38%, 51.31% 및 55.39%를 기록했다. LONGi는 신중한 경영 철학을 고수하며 합리적인 자산부채 비율을 유지했다. LONGi의 가중평균 순자산이익률은 각각 27.23%, 21.45% 및 26.95%를 기록했다.

2012년 IPO부터 2022년 9월까지 LONGi는 연구개발 부문에 180억 위안 이상을 투자했다. 2022년 말 기준으로, LONGi는 2천132건에 달하는 특허를 획득했다. 오늘날 LONGi의 연구개발 및 기술 혁신 분야의 직원 수는 4천36명으로, 전체 글로벌 직원의 6.66%를 차지한다.

보고 기간에 LONGi는 p형 HJT 실리콘 태양전지 효율성 부문에서 세계 신기록인 26.81%를 달성했고, 하멜른의 Institut fur Solarenergieforschung(ISFH)으로부터 이 기록을 인증받았다. LONGi의 혁신적인 모듈 제품인 Hi-MO 6의 최대 양산 효율성은 23.2%를 돌파했다. LONGi는 새로운 고효율성 태양전지의 산업화, 독창적인 모듈 기술의 연구개발 및 산업 성과 변혁 부문에서 꾸준히 돌파구를 마련했다.

2022년 말 기준으로, LONGi의 단결정 실리콘 웨이퍼, 전지 및 모듈의 생산 역량은 각각 133GW, 50GW 및 85GW를 기록했다.

보고서에 따르면, LONGi는 디지털 변혁과 스마트 제조 부문의 발전 속도를 높이고 있다고 한다. LONGi는 제조 단위와 생산 라인의 변혁 및 업그레이드를 통해 비용을 줄이고 효율성을 개선했다.

또한 LONGi는 2023년 목표도 발표했다. LONGi는 단결정 실리콘 웨이퍼의 생산 역량을 190GW로, 단결정 실리콘 전지의 생산 역량을 110GW로, 단결정 실리콘 모듈의 생산 역량을 130GW로 확장할 계획이다.

제품 출하 측면을 살펴보면, LONGi는 단결정 실리콘 웨이퍼(내수용 포함)의 출하량을 130GW로, 단결정 실리콘 모듈(내수용 포함)의 출하량을 85GW로 늘릴 예정이다.

LONGi에 따르면, 회사는 제품 배송을 보장함으로써 지속적이고 안정적인 성장세를 달성했으며, 원료 비용 증가라는 압박에 선제적으로 대응했다고 한다. 실리콘 소재의 생산 역량이 확장되고 생산량이 증가함에 따라, 산업 체인의 실리콘 소재 가격이 정상 수준으로 돌아왔다. 2023년 LONGi는 좋은 실적을 달성할 것으로 기대된다.

LONGi에 따르면, 국제 시장 측면에서 점점 다각화되는 고객 수요를 충족하기 위해 투자를 확대하고, 중국 내 고효율성 생산 라인의 건설과 업그레이드 속도를 높였다고 한다. 또한 LONGi는 말레이시아 쿠칭 생산기지에 대한 투자를 확대하고, 베트남 생산기지의 업그레이드를 완료하는 등 국제적으로도 투자를 최적화했다. LONGi는 중국 이외 지역에서 증가하는 시장 수요에 대처하기 위해 자사의 생산 및 운영 역량을 국제적으로 개선하고자 노력하고 있다.

