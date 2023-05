NOVOSENSE, PCIM Europe 2023 참가

-- 자동차 및 산업용 애플리케이션 위한 반도체 솔루션 선보여

(뉘른베르크, 독일 2023년 5월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 강력하고 신뢰할 수 있는 아날로그 및 혼합 신호 IC 회사인 NOVOSENSE Microelectronics(NOVOSENSE)가 전력 전자장치 및 그 애플리케이션에 대한 세계 선도적인 국제 전시회 및 콘퍼런스 중 하나인 PCIM Europe 2023에 참가할 예정이라고 발표했다. 이에 따라, NOVOSENSE는 이달 9일부터 11일까지 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 기술과 제품을 전시할 계획이다. 11일에는 홀 6의 E-Mobility & Energy Storage에서 절연 기술을 통한 전기화 프로세스 강화 방법에 대한 발표도 진행할 예정이다.



PCIM에 참가한 Novosense

이번 전시회에서 NOVOSENSE는 태양광(PV) 인버터, 산업 자동화, 배터리 관리 시스템(Battery Management System BMS), 모터 드라이버, EV/HEV 트랙션 인버터, OBC/DCDC, 전원 공급장치와 같은 애플리케이션에 적용 가능한 절연체, 인터페이스, 드라이버 IC, 전류 센서, SiC 장치 등의 제품을 전시할 예정이다.

PV, 에너지 저장, 산업 제어, 자동차 전자 장치 애플리케이션에서 뛰어난 성과 달성

NOVOSENSE는 2013년에 설립된 이후 고성능 제품과 솔루션으로 역동적인 시장 수요를 충족하는 데 지속적인 진전을 이루며, 기술 혁신의 빠른 궤도에 올라섰다.

PV 및 에너지 저장

고효율, 에너지 절약 및 저비용화 추세에 따라, 아날로그 기술과 칩은 PV 발전 기술의 지능적 수준을 최적화하고 개선하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. NOVOSENSE는 절연 드라이버 IC, 샘플링, 디지털 절연체, 절연 인터페이스, 연산 증폭기, 전원 공급장치, 버퍼 등을 포함한 PV 시스템에서 아날로그 IC의 원스톱 솔루션을 제공한다. 특히 인버터에는 평균 약 25개의 절연 칩이 필요한데, 정전식 절연 기술 경로를 기반으로 한 NOVOSENSE 절연 칩은 기존의 광학 및 자기 커플러(Magnetic Coupler)에 비해 높은 전압 저항, 빠른 전송 속도, 더 높은 온도 범위와 더 긴 작동 수명을 제공한다.

산업 제어

NOVOSENSE는 산업적 과제와 난제에 혁신적인 기술을 적용함으로써 더 높은 통합성, 신뢰성 및 비용 효율성을 갖춘 산업용 전자 솔루션을 탐색하는 데 전념하고 있다. NOVOSENSE의 통합 절연 전원 3CH 디지털 절연 솔루션과 같은 솔루션은 개발자가 산업 시스템 설계를 단순화하는 데 도움이 된다. 또한 NOVOSENSE는 콤팩트한 설계와 시스템 신뢰성을 모두 보장하기 위해 NIRSP31과 같은 일련의 디지털 절연체를 개발함으로써 산업용 BMS를 위한 토털 솔루션을 제공한다. NIRSP31은 기존의 솔루션과 비교해 PCB 배치 면적과 높이를 크게 줄이고 시스템 비용을 절감할 수 있는 장점 덕분에 더 많은 고객으로부터 인정받았다.

자동차 전자장치

NOVOSENSE는 성숙한 IC 설계 기능과 양산 및 품질 보증에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 2016년부터 전 세계 자동차 OEM 및 1군 공급업체에 신뢰성 높은 고성능 제품 및 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다. NOVOSENSE는 자동차의 전기화 및 지능화를 위해 2022년에 1억 개 이상의 자동차 칩을 출하했다.

NOVOSENSE는 10년간의 고체 IC 설계 및 대량 생산 경험을 바탕으로 1천400개 이상의 IC 제품을 판매 가능한 역량을 보유하고 있다. 회사의 IC 제품 누적 출하량은 40억 개 이상에 달하며, 이들 제품은 자동차, 산업 제어, 정보 통신 및 가전제품 등에 널리 사용되고 있다.

NOVOSENSE는 '반도체로 미래를 감지 및 주도하고, 친환경적이며 스마트하고 연결된 세상을 건설한다(Sense and Drive the Future, Build a Green, Smart and Connected World with Semiconductors)'는 사명을 추구하며, 전 세계 수천 개의 고객사와 파트너십을 구축해 왔다.

PCIM Europe 2023에서 NOVOSENSE 방문

독일 뉘른베르크 Messeplatz 1, Karl-Sch?nleben-Str. N?rnbergMesse에서 열리는 PCIM Europe 2023의 NOBOSENSE 부스(부스번호 9-622)를 방문하면, NOBOSENSE가 반도체 솔루션으로 자동차 및 산업용 애플리케이션을 지원하는 방법을 알아볼 수 있다.

NOVOSENSE의 제품 정보 및 최신 업데이트에 대한 자세한 내용은 공식 웹사이트 www.novosns.com/en [https://www.novosns.com/en]을 방문하거나 이메일(sales@novosns.com)로 문의한다.