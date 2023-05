추경호 “ADB가 역내 ‘Climate Bank’, ‘Solution Bank’로 거듭나기를”

'ADB 연차총회 비즈니스 세션' 주재

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 4일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 '제56차 아시아개발은행(ADB) 연차총회 비즈니스 세션'을 주재하고 있다.[기획재정부 제공]

[헤럴드경제=이태형 기자]추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관은 4일 “아시아개발은행(ADB)가 조직개편을 성공적으로 마무리해 아시아지역의 ‘Climate Bank(기후 은행)’, ‘Solution Bank(문제해결 은행)’로 거듭나기를 기대한다”고 말했다.

추 부총리는 이날 인천 송도 컨벤시아에서 열린 ‘제56차 ADB 연차총회 비즈니스 세션’에 의장으로 참석해 회의를 주재하며 이같이 말했다.

비즈니스 세션은 ADB 연차보고서, 예산안 등 ADB의 1년간 활동과 향후 계획에 대한 주요 안건을 상정·의결하는 연차총회의 핵심 행사이다.

추 부총리는 “ADB가 팬데믹, 빈곤, 기후, 보건 등 분야에서 아시아 역내 회원국의 회복과 성장을 위해 노력하고 있다”고 평가하며 변화하는 환경에 적응하기 위해 ADB의 유연하고 창의적인 대응을 주문했다.

그는 이어 새정부 출범 이래로 지속가능개발목표, 인권, 자유, 평화 등 보편적인 가치에 기여하기 위한 한국의 노력을 소개하며, 디지털 전환, 그린, 보건 등 한국이 비교우위를 가지고 있는 분야에 대한 지원 의지를 밝혔다.

특히 신탁기금 출연, ADB-한국 기후기술허브(K-Hub) 설립, 아태기후혁신금융퍼실리티(Innovative Finance Facility for Asia and the Pacific, IF-CAP) 등 ADB와의 다층적인 협력 강화를 통해 ADB의 변신을 돕겠다고 강조했다.

추 부총리는 차기 의장국으로 내년에 연차총회를 개최하는 조지아 재무장관에게 바통을 전달하고 비즈니스 세션을 마무리했다.

thlee@heraldcorp.com