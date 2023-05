단국대 음악학부 심포닉 밴드 “신록 맞아 경쾌한 행진곡 선사”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]신록의 계절을 맞아 단국대 음악학부 심포닉 밴드가 시민들에게 경쾌한 행진곡을 선사한다.

오는 4일 오후 7시 단국대 죽전캠퍼스 난파음악관 콘서트홀에서는 관악기와 타악기 전공생 70여 명이 이건용 교수 지휘 아래 율리우스 푸치크(체코), 구스타프 홀스트(영국), 퍼시 그레인저(호주), 스티븐 라이네케(미국) 등 유명 작곡가의 행진곡 5곡을 연주한다.

매 학기 정기연주를 통해 수준 높은 합주 기술과 무대 경험을 쌓고 있는 심포닉 밴드는 이번 학기 역시 권마리 음악학부장, 김은정 교수(관현악전공 주임), 최재희 교수, 인태영 교수 등 교강사의 지도 아래 봄부터 기량을 갈고 닦았다.

공연은 율리우스 푸치크의 대표 행진곡인 ‘플로렌티너 행진곡(Florentiner March op. 214)’으로 시작한다. 이후 관객에게 다소 친숙한 구스타프 홀스트의 ‘군악대를 위한 모음곡 1번(First Suite in Eb for Military Band op.28 No.1)’, 퍼시 글래인저의 ‘아 목동아’(Irish Tune from Country Derry for Military Band), 스티븐 라이네케의 ‘신들의 운명(Fate of The Gods)’, 퍼시 글래인저의 ‘링컨샤이어 포지(Lincolnshire Posy for Military Band)’가 관객에게 선사 된다.

이건용 교수는 “이번 심포닉 밴드 연주회는 행진곡으로 경쾌하게 전개돼 클래식 애호가뿐만 아니라 입문자에게도 즐거운 관람 기회가 될 것”이라며 “관객에게 화려하고 웅장한 사운드를 전할 예정”이라고 밝혔다. 공연은 전석 무료.

단국대 음악학부는 오는 12일 오후 7시 난파음악관 콘서트홀에서 ‘오케스트라 정기연주회’를 개최한다.

fob140@heraldcorp.com