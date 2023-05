노홍철 "제가 롤모델? 잘 된 사람 만나 보세요"

[노홍철 인스타그램]

[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 노홍철이 자신을 만나길 원하는 팬들에게 조언을 남겼다.

3일 노홍철은 "아하하하하하! 아이스크림 공장으로 GO! GO! GO! 아끼는 신발아 예쁜 양말아. 더 달달하고 알록달록한 곳으로 인도해 주렴"이라는 글을 게재했다.

이어 "아울러 단편적 모습 보고 '롤모델이다', '만나고 싶다' 댓글과 DM 많이 주시는데 오해입니다. 저처럼 덜 된 사람 말고 잘 된 사람을 만나 보세요! 그래서 준비한! 판 키운 노홍철 특별전! 좋은 기 주고받고 충전 & 파이팅 때리기 전!"이라고 덧붙였다.

[노홍철 인스타그램]

이후 노홍철은 자신과 다른 영역에 종사하는 이들과의 수다에서 기쁨을 느낀다며 모임을 통한 만남을 원하는 이들은 공지된 링크로 참여해주기를 당부했다.

한편 노홍철은 최근 논란이 되고 있는 일명 주가 조작 사태에 함께 언급되기도 했다. 노홍철 측은 지난 달 27일 "주가 조작 일원에게서 주식 투자를 권유 받았지만 이를 거절했다"는 입장을 밝힌 바 있다.

노홍철은 ENA ‘지구마불 세계여행’, MBN ‘난생처음 우리끼리’ 등에 출연 중이다.

min3654@heraldcorp.com