XCMG Machinery, 채굴 장비 신제품 출시

-- 채굴 작업의 전체 주기를 포괄할 수 있도록 적용 범위 확장해

(쉬저우, 중국 2023년 4월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 선도적인 중국 건설 장비 제조업체 XCMG Machinery("XCMG", SHE:000425)가 XE690DK 채굴 굴착기, XDR80TE-AT 자율 전기 덤프트럭, XDE240 채굴 덤프트럭의 새로운 채굴 장비 3종을 출시했다. 이들 신제품은 국제적인 광산 운영과 인프라 건설 프로젝트를 더 강력하게 지원할 것으로 기대된다.



The unmanned XDR80TE-AT electric mining truck from XCMG, standing out from over 11,000 entries, awarded of the iF Design Award 2023 in the discipline of Product under category Automobiles/Vehicles.