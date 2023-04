태국, 2023년 새해 송끄란 축제의 성공적인 복귀 축하

-- 전국에 위치한 Central Pattana의 랜드마크 쇼핑센터에서 행사 개최

(방콕, 태국 2023년 4월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 태국 송끄란 축제의 신나는 분위기가 시작됐다. 세계 곳곳에서 수많은 사람이 이 축제에 참여해 3년 만에 처음으로 물 뿌리기 행사를 기념하고 즐겼다. 올해 Central Pattana는 전국 각 지역에서 기억에 남을 순간을 선보였다. Central Pattana는 전국에 설립된 각 지역의 송끄란 랜드마크인 Central 쇼핑센터에서 '2023년 태국 송끄란 축제(THAILAND'S SONGKRAN FESTIVAL 2023)'이라는 캠페인을 진행했다. 덕분에 사람들은 더위를 피하며 세계적인 음악 축제의 엔터테인먼트뿐만 아니라 태국 문화의 아름다움까지도 체험할 수 있었다.



Thailand celebrates the successful comeback of Thai New Year Songkran 2023 at Central Pattana’s landmark shopping centres across the country