강덕영 한국유나이티드제약·김광성 Bank of Hope 행장, 한국외대 ‘HUFS AWARD’ 수상

강덕영 한국유나이티드제약 대표이사(왼쪽)와 김광성 Bank of Hope 행장이 올해 HUFS AWARD를 수상하게 됐다.[한국외국어대학교 제공]

[헤럴드경제 도현정 기자]강덕영 한국유나이티드제약 대표이사와 김광성 Bank of Hope 행장이 한국외국어대학교(총장 박정운)의 명예를 드높인 동문으로 선정되며 ‘HUFS AWARD’를 받게 됐다.

강덕영 대표는 1987년 한국유나이티드제약을 설립해 우수한 개량신약을 선보이며 글로벌 제약시장에서 괄목할만한 성장을 이뤘다. 철탑산업훈장을 받고 ‘중소기업을 빛낸 얼굴들’에 선정되는 등 기업가정신을 바탕으로 수출 경제를 이끈 주역 중 하나로 인정받았다. 세계 3대 인명사전에 이름이 등재되기도 했다.

김광성(Kevin S. Kim) Bank of Hope 행장은 해외 동문 부문에서 수상하게 됐다. 김 행장은 미주 한인사회의 대표 은행인 Bank of Hope를 이끌고 있는 글로벌 금융인이다. Bank of Hope은 미국 내 54개의 풀서비스(full-service) 지점과 13개의 대출사무소를 보유한 은행으로, 한인은 물론 다민족 고객을 대상으로 다양한 종합 금융 서비스를 제공하고 있다. 김 행장은 재미 한인으로는 최초의 ‘슈퍼 리저널 뱅크(super regional bank)’를 이끌고 있다.

한국외대는 오는 19일 서울캠퍼스 국제관 애경홀에서 개교 69주년 기념식을 개최하고, HUFS AWARD 수여식도 열 예정이다.

