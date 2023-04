제133회 중국수출입박람회, 오늘 개막

(광저우, 중국 2023년 4월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 제133회 중국수출입박람회("캔톤 페어" 또는 "박람회")가 오늘 막을 올렸다. 전날에는 제133회 캔톤 페어 개막식과 제2회 주장강 국제무역포럼(Pearl River International Trade Forum)이 열렸다. 허리펑 중국 부총리 겸 20기 CPC 중앙정치국 위원이 영상 연설을 통해 행사의 개막을 선언했다.



The 133rd China Import and Export Fair Kicks Off Today