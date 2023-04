제1회 글로벌 발전 이야기에 대한 국제 대화, 쭌이에서 개최

(쭌이, 중국 2023년 4월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 13일, 구이저우성 쭌이에서 제1회 글로벌 발전 이야기에 대한 국제 대화(International Dialogue on Stories of Global Development)가 '청년의 힘 통해 글로벌 발전 촉진(Harnessing the Power of Youth for Global Development)'라는 주제로 진행됐다.

이 대화는 중국 외문국(China International Communications Group)과 구이저우성 인민정부 신문판공실이 주최하고, China Center for International Communication Development와 쭌이시 인민정부 신문판공이 조직했으며, CNBM Guizhou Southwest Cement Co., Ltd.와 POWERCHINA International Group Limited가 후원했다.

대화 진행 과정에서 환경 보호와 녹색 개발 개념을 도모하고자 'You Make the World a Beautiful Place (Guizhou)'라는 글로벌 비주얼 스토리 콘테스트(Global Contest of Visual Stories)도 개최됐다.

이 대화에서는 국제 청년 패널 논의(International Youth Panel Discussion)와 국제 청년 간담회(International Youth Talk)도 진행했는데, 중국 내 해외 사절 대표와 젊은 외교관, 국제단체, 젊은 해외 학자, 국제 소셜 미디어 인플루언서, 성공적인 젊은 사업 인재, 중국에서 공부 중인 해외 유학생, 중국 내 대학에서 연구하는 학자 및 풀뿌리 중국 관료들이 참석해 문화적 의사소통을 통한 국제적인 발전 합의 도출과 세계 발전에서 청년의 책임과 임무 등과 같은 주제에 관한 의견을 나눴다.

이 대화를 지원하고자 이달 10~12일에는 쭌이를 관광하는 'Guarding the Blue Planet ― International Youths Visiting Guizhou' 행사를 진행했다.

이 투어는 교량 건설, 빅데이터 산업, 녹색 개발, 농촌 활성화, 구이저우 '붉은 관광'(예전 혁명기지 및 랜드마크 현장 방문)에 초점을 맞추고, 참가자들에게 빈곤 완화를 위한 국제적인 거버넌스 개선, 생태 보호 도모 및 디지털 시대 상호연결 촉진 등 글로벌 발전 이니셔티브의 핵심 영역에 관한 심층적인 경험과 논의를 위한 기회를 제공했다.