터키 항공, 새로운 UEFA 챔피언스 리그 영화에 3명의 축구 전설들 합류

터키 항공 호나우지뉴, 스티븐 제라드, 카푸를 이 새로운 영화에 출연시킴

이스탄불, 2023년 4월 18일 /PRNewswire/ -- UEFA 챔피언스 리그의 최초 공식 스폰서가 된 항공사인 터키 항공은 브라질의 프리스타일 선수 아도니아스 폰세카가 준준결승을 주최하고 세 명의 상징적인 축구 전설인 호나우지뉴, 스티븐 제라드 및 카푸를 처음으로 통합한 도시에서의 모험을 특징으로 하는 결승전 전에 독점 UEFA 챔피언스 리그 영화인, "체이스 더 볼"을 공개했다.

Pictured above: Cafu

오프닝 장면에서, 이 전설들은 터키 항공의 비즈니스 클래스를 타고 이스탄불로 날아가 기내 엔터테인먼트 시스템에서 아도니아스의 여정을 지켜 본다.

선수들이 이스탄불에 도착한 후, 영화는 전설적인 선수들과 아도니아스의 만남으로 계속되며, UEFA 챔피언스 리그 결승전이 열리는 이스탄불의 아타튀르크 올림픽 경기장에서 끝난다.

영화 촬영은 결승전이 열릴 이스탄불을 비롯해 런던, 맨체스터, 마드리드, 밀라노, 나폴리, 뮌헨, 리스본과 함께 6개국 8개 도시에서 약 한 달간 진행됐다.

목적지에 초점을 맞춘 가장 큰 소셜 미디어 플랫폼들 중 하나인 아름다운 목적지들과 함께 제작된 이 영화는 갈라타 타워, 발라트, 쉴레이마니예 모스크, 참르카 모스크, 술탄아흐메트 광장, 에미뇌뉘, 갈라타포트, 아야소피아 모스크, 갈라타 다리, 카라쿄이, 보스포러스 해협, 이스티크랄 거리 등 이스탄불에서 가장 아름다운 장소들을 보여준다.

터키 항공 이사회 의장 겸 집행 위원회 교수인 아흐메트 볼랏 박사는 다음과 같이 말했다.

"UEFA 챔피언스 리그 후원은 터키 스포츠 역사상 가장 중요한 협력들 중 하나이며, 저희는 전 세계의 열정적인 축구 팬들을 위해 이 영화를 선보이게 되어 기쁩니다.

다른 어떤 항공사보다 더 많은 국가들을 연결하는 글로벌 항공사로서, 당사는 서로 다른 문화를 하나로 모으는 스포츠의 통합적인 힘을 믿고, 튀르키예 공화국의 100주년을 기념하여 수백만 명의 축구 팬들을 이스탄불로 데려와 세계에서 가장 인기 있는 스포츠 경기 중 하나를 관람하게 되어 기쁩니다."

호나우지뉴가 의견을 달았다.

"저는 이 영화에서 조국인 브라질의 재능이 빛을 발하는 것을 보게 되어 매우 기쁩니다.

이 제작에 등장하는 수많은 다른 목적지들은 이 스포츠의 다양성, 에너지 및 통합된 힘을 나타낸다.

이스탄불은 세계에서 가장 놀라운 도시 중 하나이며, 터키 항공은 여러분이 이스탄불의 마법을 쉽게 경험할 수 있도록 도와드립니다.

광범위한 네트워크와 뛰어난 서비스를 갖춘 터키 항공은 전 세계를 이스탄불과 연결하고 있으며, 제가 이 영화의 일부가 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."

스티븐 제라드가 덧붙였습니다.

"이것은 UEFA 챔피언스 리그를 홍보하고 지원하는 터키 항공과 함께 할 수 있는 흥미로운 기회입니다. UEFA 챔피언스 리그는 스포츠맨십과 다양한 지역 공동체들을 하나로 모으는 축구의 힘을 기념하는 매우 중요한 행사입니다."

카푸가 계속 언급했습니다.

"이런 프로젝트와 함께 축구가 하나가 되고 이 이름에 합류하는 것을 보는 것은 저와 전 세계 축구팬들에게 선물입니다.

이 영화는 축구에 대한 열정을 대본의 흥분과 그 시각적인 장관으로 압축합니다."

또 다른 새로운 터키 항공의 UEFA 챔피언스 리그 테마 광고도 또한 4월에 공개될 예정이다.

게다가, 이런 전설들이 등장하는 많은 동영상이 앞으로 터키 항공의 소셜 미디어 계정에 게시될 예정이다.

플래그 캐리어의 새 영화인 체이스 더 볼을 시청하시오

여기.

터키 항공, 홍보 지원: +90 (212) 463 63 63 11153 / 11173

Pictured above: Adonias Fonseca and Ronaldinho

Scene from the exclusive UEFA Champions League film “Chase the Ball”