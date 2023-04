The Mall Group "태국, 여름과 송끄란 맞이해 전 세계 관광객 초청"

(방콕 2023년 4월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 여름과 송끄란(태국 새해) 축제 기간을 맞아, 태국이 '여행자의 천국'으로서 세계 곳곳에서 오는 여행객들을 환영하고 있다. 태국은 다가오는 축제 활동을 준비하면서 진정으로 즐거운 축제의 장으로 변모하고 있다.

The Mall Group 산하의 The Emporium과 The EmQuartier가 태국의 축제를 맞이해 관광객들에게 따뜻한 서비스를 제공한다. The Mall Group 최고마케팅책임자(CMO) Voralak Tulaphorn은 "이번 축제를 맞이해, 태국을 체험하고자 방문하는 관광객에게 맞춤형 상품을 선보이기 위해 매장에 송끄란의 진정한 느낌을 살렸다"라며 "인스타그램 마니아를 위해 전통 태국 의상을 판매하고, 이 기간에만 먹을 수 있는 시원하고 향기로운 물에 밥을 넣어 먹는 카오채(Khao Chae)를 선보이고 있다"고 언급했다.

태국 최고의 쇼핑 장소 중 하나인 The Emporium은 고객의 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 재단장했다. 재단장한 The Emporium은 태국 내 구찌 플래그십 매장, 불가리 카페, 짐 톰슨을 포함해 더 많은 명품 브랜드를 선보인다. 또한 Gourmet Eats, 미슐랭과 현지 미식 업계 상을 받은 레스토랑을 포함해 새로운 레스토랑도 입점했다. 백화점 전체의 개조를 통해 Hermes Beauty, Gucci Beauty, History of Whoo, Shiseido Elixer, Elemis 같은 레퍼토리도 도입했다. 더불어 다른 인기 국제 브랜드만큼이나 매혹적인 태국 디자이너의 패션 제품도 살펴볼 수 있다.

새롭게 단장한 쇼핑몰 내부는 현대적인 디자인 요소, 고급스러운 마감, 그리고 관광객이 사진을 촬영하고 좀처럼 보기 힘든 도시 관광을 즐길 수 있는 특별한 포토제닉 스팟을 마련했다. 나아가 공간까지도 최대한 활용하는 신중한 배치를 선보였다. The Emporium 쇼핑 단지 수석 부사장 Onthira Bharksuwan은 "The Emporium과 The EmQuartier를 다시 찾아준 관광객들을 환영하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "이번 재단장을 통해 고객의 쇼핑 경험을 드높이고자 했고, 우리는 이를 달성했다고 확신한다"고 말했다.

The Emporium과 The EmQuartier는 새롭게 단장한 쇼핑몰을 체험하고, 럭셔리 쇼핑 경험에 빠질 수 있도록 쇼핑객을 초대한다. 관광 라운지나 트립어드바이저(TripAdvisor)에서 관광 카드를 받으면 백화점 곳곳에서 추가 할인(*)을 받을 수 있다. 그뿐만 아니라, 기억에 남는 쇼핑 경험을 할 수 있도록 방문객을 안내하는 연결 서비스도 이용할 수 있다.

매장에 관한 추가 정보 및 기타 문의 사항은 지하 1층 The Emporium 관광 라운지 또는 EmQuartier의 Helix Quartier GF를 이용한다.