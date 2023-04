싼야, 5일간 진행되는 행사 통해 전 세계 방문객 환영

-- 화려한 와인 및 증류주 시음 행사

(싼야, 중국 2023년 4월 10일 PRNewswire=연합뉴스) '싼야에서 출발하는 항해, 세계를 향해 건배(Sailing from Sanya, Cheers to the World)'라는 주제로 열리는 2023 Boating Sanya 및 Sanya International Wine and Spirits Fair가 이달 13~17일에 전 세계 와인 및 증류주 애호가와 업계 전문가들을 맞이한다. 이 행사를 통해 2023 Sanya International Wine and Spirits Fair("박람회")는 Shanghai International Wine Challenge(SIWC), Concours Mondial de Bruxelles(CMB) 및 CNSC 싼야 국제면세플라자와의 협업을 통해 세계 곳곳에서 출품된 와인과 증류주를 시음하는 화려한 쇼를 닷새 동안 진행할 예정이다. 이번 박람회에서는 애프터 파티를 포함해 참가자들을 위한 다양한 부대 행사도 진행될 예정이다.



2023 Sanya International Wine and Spirits Fair

중국 최고의 연례 와인 및 증류주 산업 행사 중 하나인 이 박람회는 와인과 증류주의 전시, 거래 및 와인 문화 교류를 위한 국제적이고 전문적인 플랫폼을 구축하는 데 초점을 맞출 예정이다. 이 박람회는 아시아 3대 국제 와인 시음 대회 중 하나인 SIWC와의 협업을 통해 CNSC 싼야 국제면세플라자에서 마스터 클래스도 개최한다. Julien Boulard MW, Leon Liang 및 Dai Xiaoqun 등 3명의 유명한 와인 교육자가 행사에 참여한 국제 와인 전문가 및 애호가들과 와인 시음에 대한 전문지식을 공유할 예정이다. 한편, SIWC는 Enoteca, Duc de Fugue Cognac 및 기타 유명 브랜드를 포함해 다양한 와인을 소개할 예정이다. 그중 수상 이력을 자랑하는 일부 브랜드가 이번에 처음으로 전시될 예정이다.

시상식은 싼야관광선전국(Sanya Tourism Promotion Board, STPB)과 Concours Mondial de Bruxelles(CMB)가 공동 개최하며, 와인과 증류주 업체, 지역 산업협회, 업계 전문가 및 매체가 한자리에 모여 정보를 공유하고, 아이디어를 교환할 기회를 제공할 예정이다. 1994년 처음 개최된 Spirits Selection by CMB는 전 세계 우수한 증류주에 상을 수여하는 가장 권위 있는 국제 행사 중 하나다. 이번 시상식은 이번에 처음으로 싼야에서 열린다. 목가적인 열대 환경을 선보이는 싼야는 시상식을 위한 완벽한 분위기를 조성할 것으로 기대된다.

또한, STPB와 CNSC 싼야 국제면세플라자는 일련의 '시음 투어'를 공동 진행하고, 박람회 참가자를 위해 싼야 스타일의 와인 테스트, 항해 및 면세 쇼핑 경험을 선보일 예정이다.

최근 59 개국[https://www.visitsanya.com/en/display.php?id=39 ] 관광객을 대상으로 무비자 여행 정책을 재개한 중국 하이난섬의 남단에 위치한 싼야는 일하고 여행하며 즐기기에 완벽한 곳이다. 싼야는 따뜻한 날씨, 환상적인 풍경, 풍부한 천연자원 및 다양한 경험을 바탕으로 중국을 탐험하고자 하는 국제 여행객이 자연스럽게 가장 먼저 찾는 관광지가 됐다.

싼야는 세계적인 프리미엄 여행지로 부상하기 위해 글로벌 관광객에게 다가가는 매력을 높이고자 최근 수년 동안 수많은 조치를 도입했다. 하이난 자유무역항의 면세 정책 덕분에 신제품을 출시할 도시로 싼야를 선택하는 기업이 증가하면서, 싼야에서는 고급 국제 와인 및 증류주 브랜드가 증가했다. 와인과 증류주는 싼야 면세점에서 소비자가 찾는 가장 인기 많은 제품 범주 중 하나가 됐다. 이와 같은 배경에 따라, 2023 Sanya International Wine and Spirits Fair는 고급 와인 및 증류주 브랜드와 판매자가 빠르게 발전하는 이 시장에서 협력할 수 있는 플랫폼 및 다리 역할을 할 것이다.

STPB는 박람회에 이어 Neal Digital과의 협력을 통해 4월 20일부터 5월 4일까지 전 세계 방문객을 위해 기술 중심의 몰입형 예술 경험을 제공하는 전시회를 진행할 예정이다. 이 전시회에서는 현대 디지털 아티스트인 Krista Kim의 최신 작품 'Mirror of the Mind'가 아시아에서 첫선을 보일 예정이다.

싼야 탐험에 관한 더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.visitsanya.com/en/을 참조한다.