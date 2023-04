MYEG, Zetrix 블록체인 플랫폼의 국경 간 무역 연결을 위해 중국 세관

과 계약 체결

(베이징, 중국 2023년 4월 5일 PRNewswire=연합뉴스) MY E.G. Services Berhad("MYEG")는 중화인민공화국 세관 총괄국의 전체 소유 기관인 East Logistic-Link Co., Ltd와 함께 Zetrix 블록체인 플랫폼에서 원산지 증명서 등 국경을 넘어서는 무역 용이성 서비스의 완전한 스위트를 공동으로 제공하는 파트너십 계약을 체결했습니다.

식품 안전, 검역 및 선하 증권과 같은 국경 간 무역과 관련된 기타 인증서도 체인에서 발행될 수 있습니다. 이를 통해 이러한 인증서의 모든 데이터를 거의 실시간으로 정확하게 사용할 수 있으므로 특히 역내 포괄적 경제 파트너십("RCEP") 내 무역에 대한 관세 계산 및 통관의 효율성이 향상됩니다.

MYEG는 블록체인 플랫폼 Zetrix를 통해 중국의 블록체인 플랫폼에 연결할 수 있는 디지털 서비스를 제공합니다. 협정의 범위는 중국으로 가는 국제 수출을 포함한다. 전 세계 수출업체는 이제 Zetrix.com에서 Ztrade로 알려진 서비스를 사용하기 위해 등록하고 더 빠르고 편리한 통관 처리의 혜택을 누릴 수 있습니다.

"중국과 무역을 하는 국가들에게 이 세계 최초의 무역 용이성 서비스를 소개하기 위해 MYEG와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁩니다. 블록체인상의 관련 무역 데이터로 인해 무역 처리 속도와 효율이 크게 향상되어 모든 이해관계자들에게 혜택이 있을 것으로 예상됩니다."라고 East Logistics-Link의 부사장 Haiying Zhao 씨는 말했습니다.

MYEG의 공동 창업자 TS Wong은 "우리는 무역 문서가 공급망 금융 및 무역 결제와 같은 보완적 서비스와 결합되어 스마트 계약을 가능하게하여 계약 당사자의 위험을 줄이고 수동적 개입을 최소화하는 것을 목표로하는 활성화된 Zetrix 생태계를 구축하고자 합니다."라고 말했습니다.

Web 3 기술을 활용하여, Ztrade 서비스는 기존 기술 아키텍처의 한계를 극복하고 신뢰성 높은 무역 통관 처리를 안전하고 효율적으로 디지털화하는 신뢰성 있는 방법을 제공함으로써 전반적으로 번거로움 없이 매끄럽고 빠르며 간단해질 수 있습니다.

공급망 참가자들은 Web 3 디지털 플랫폼을 통해 GACC와 같은 관련 정부 기관과 안전하게 데이터를 교환할 수 있으며, 단일 장애 지점을 제거하고 이해관계자들의 데이터를 보호함으로써 위험을 최소화합니다. 또한 핵심 통관 프로세스 및 관련 기능의 자동화와 디지털화를 가능케함으로써, Ztrade는 불편하고 위험한 종이 기반 절차를 과거의 것으로 만들려는 목표를 가지고 있습니다.

전 세계 공급망 참가자들에게 더욱 편리한 삶을 제공하기 위해, Ztrade는 공급망 금융 및 디지털 금융 상품 및 결제 결제를 포함한 보조 무역 용이성 서비스를 지원할 것입니다.

Ztrade의 출시는 모든 이해관계자 간의 연결성과 협력을 촉진함으로써 RCEP 커뮤니티 전반의 디지털화 가속화에 기여하기 위한 것입니다. RCEP는 세계 최대의 자유 무역 협정으로, 중국을 비롯한 15개 아시아 국가를 연결합니다.



