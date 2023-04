Xinhua Silk Road "Wuliangye, 아시아 보아오포럼 2023에서 빛나"

(베이징 2023년 4월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 중국의 선도적인 주류 제조업체 Wuliangye가 중국 남부 하이난성 보아오에서 열린 아시아 보아오포럼(Boao Forum for Asia, BFA) 2023 연례 회의에서 다시 한번 빛을 발했다.

Photo shows a evening banquet of Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 in Boao, south China's Hainan Province.

올해 BFA 연례 회의의 명예로운 전략적 파트너이자 이사회 회원사인 Wuliangye는 자사의 제품과 브랜드, 그리고 중국의 백주 문화를 세계에 소개했다.

Wuliangye는 개막식, 협의회, 중국-미국 기업가 대화, 중국-유럽 기업가 대화 등 올해 보아오 포럼의 중요한 안건에 깊이 관여하면서 중국의 주류 문화가 지닌 매력을 선보이고 모든 당사자가 조화로운 합의에 도달할 수 있도록 지원했다.

올해 행사의 저녁 만찬에서는 Wuliangye의 다양한 제품이 전시되면서 Wuliangye 주류의 뛰어난 맛과 브랜드의 문화 제안을 높이 평가한 수많은 중국 및 해외 게스트들을 매료시켰다.

Wuliangye 이사회 회장 Zeng Congqin은 BFA 연례 회의 저널에서 "개방과 관용은 인류 번영과 진보를 위한 기본 조건"이라고 밝혔다. Wuliangye는 우수한 중국 전통문화를 항상 이행하고, '조화와 아름다움'이라는 공동 가치를 도모하며, '세계화' 전략을 확고하게 추진할 예정이다. 또한, 주요 국제 행사 및 국제 플랫폼에 적극적으로 통합함으로써 중국 문명과 해외 문명 간의 통합과 상호 학습을 촉진할 계획이다.

그뿐만 아니라, 이 행사에서는 Wuliangye의 녹색 저탄소 발전에 관한 블루북도 공개됐다. China Economic Information Service(CEIS)가 발표한 이 블루북은 중국 주류 및 전통 산업의 녹색 저탄소 변혁에 대한 유용한 지침을 제시한다.

최근 수년 동안 Wuliangye는 아시아태평양경제협력체 최고경영자 회의(APEC CEO Summit), 세계박람회(World Expo), 중국국제수입박람회(China International Import Expo, CIIE) 등 주요 국제 행사에 적극적으로 참여함으로써 세계화에 박차를 가하고 있다.

Zeng 회장은 "Wuliangye는 전 세계 국가 및 소수민족 간에 교류와 의사소통을 위한 가교를 구축하기 위해 국제적인 고급 플랫폼을 활용하고, 세계 공동 발전에 '조화와 아름다움'이라는 자사의 지혜와 강점을 꾸준히 주입할 것"이라고 전했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/333507.html



A blue book on Wuliangye's green and low carbon development is unveiled at the Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 in Boao, south China's Hainan Province.