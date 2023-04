방탄소년단 제이홉 초·중 모교 후배들, "건강한 군 복무 기원" 댄스 챌린지 선물

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단(BTS) 제이홉(j-hope)의 입대가 임박한 가운데, 모교 후배들이 특별한 선물을 안겨 감동을 주고 있다.

3일, 광주광역시 북구청은 공식 SNS와 유튜브 채널에 제이홉의 모교인 광주광역시 북구 소재 서일초등학교와 일곡중학교 학생들이 참여한 댄스 챌린지 영상을 공개했다.

영상에는 서일초 방송 댄스반 학생 10명, 일곡중 댄스 동아리 학생 6명이 제이홉이 지난달 발표한 솔로 싱글 ‘온 더 스트리트’(on the street/with J. cole)의 댄스 챌린지를 하는 모습이 담겼다.

학생들은 각 학교의 운동장에서 보라색의 ‘HOPE’ 글자가 새겨진 간판을 배경으로, 밝고 경쾌한 댄스를 선보였다. 마지막에는 손으로 하트를 만들어 사랑스러운 장면을 연출했다.

광주북구청은 영상과 함께 “I’m your HOPE, You’re my HOPE! 제이홉이 학창 시절 꿈과 희망을 키웠던 이곳, 서일초&일곡중 후배들이 함께 했어요^^ HOPE on the street 정호석(제이홉의 본명) 군의 건강한 군 복무를 응원합니다!”라는 글을 남겼다.

영상을 본 팬들은 “사랑스러운 챌린지네요”, “후배 학생들의 따뜻한 마음이 느껴져서 뭉클해요”, “제이홉이 꼭 봤으면 좋겠어요”, “제이홉 덕분에 광주가 친근하게 느껴져요. 꼭 방문하고 싶어요” 등의 소감을 남겼다.

제이홉은 광주광역시 북구 일곡동에서 태어나 초·중·고 학창 시절을 광주광역시에서 보냈다. 지금까지 ‘마 시티’(Ma City). ‘에어플레인’(Airplane), ‘치킨 누들 수프’(Chicken Noodle Soup/feat. Becky G) 등 세계적으로 알려진 많은 노래의 가사에 ‘광주’를 언급해 남다른 고향 사랑을 표현했다.

한편, 소속사 빅히트뮤직은 지난 1일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 “제이홉이 병역 의무의 이행을 위해 육군 현역병으로 입대할 예정”이라고 공지한 바 있다.

