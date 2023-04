“美할리우드, 코로나19 이후 더 백인 편향”

지난 12일(현지시간) 열린 제 95회 아카데미 시상식에서 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스'(Everything Everywhere All At Once) 주연배우 양자경(양쯔충·Michelle Yeoh·60)이 아시아 배우 최초로 아카데미에서 여우주연상을 수상했다. 이 영화는 작품상 감독상 등 모두 7개의 트로피를 거머쥐었다. [로이터]