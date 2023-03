턴 바이오테크놀로지스, AMWC에서 유럽 에스테틱 커뮤니티에 피부과 플랫폼 소개

마운틴 뷰, 캘리포니아주, 2023년 3월 31일 /PRNewswire/ -- 치료가 불가능한 노화 관련 질환을 치료하기 위해 새로운 mRNA 의약품을 개발하는 세포 재생 기업 턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies)는 혁신적인 피부과 플랫폼에 대한 새로운 데이터를 국제 재생 미학 커뮤니티와 처음으로 공유하게 됩니다.

Vittorio Sebastiano, Turn Biotechnologies co-founder and head of research, will share research data at the Aesthetic and Anti-aging World Congress on Friday.