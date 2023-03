2022 PHBS-CJBS Global Pitch Competition, 대회 결과 발표

(선전, 중국 2023년 3월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 2022 PHBS-CJBS Global Pitch Competition의 국제 결선이 최근 선전 첸하이에 위치한 China-Britain Institute에서 진행됐다. 수천 명의 투자자, 스타트업 기업가 및 관객이 온오프라인으로 이 행사에 참여했다. 이번 대회에는 의료 및 보건, 칩과 반도체 산업, 주요 기술, 에너지와 환경 보호, SaaS 및 엔터프라이즈 서비스, 문화 및 창작 상품 등 다양한 분야에서 약 200개에 달하는 고품질 스타트업이 세계 곳곳에서 출전했다.



결선

작년에 경쟁이 치열한 일련의 피칭 세션과 13건의 로드쇼가 진행됐고, 이를 통해 총 8개의 국내 스타트업과 2개의 국제 스타트업이 결선에 진출했다. 오후에 열린 결선에서 각 팀 대표는 심사위원단에 10분 동안 사업 계획을 발표했다. 심사위원단은 학자, 투자자 및 기업가 등 존경받는 인물들로 구성됐다. 발표 후에는 5분 동안 질의응답(Q&A) 세션이 이어졌다.

치열한 경쟁 끝에, LaSense Technology (Shenzhen) Limited가 1등상을 받았고, RuoxinTech Co., Ltd와 ZRD New Energy Co., Ltd가 2등상을 받았다. Shutang Information Technology (Shenzhen) Co., LTD, LIANFENG ACOUSTIC TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen HoloEpoch Media Technology Co., Ltd, CCCulture 및 Ciyunge Medical Technology Co., Ltd가 3등상을 받았다. NEURONSPIKE와 Design with FRANK의 국제 스타트업 2곳이 Outstanding Startup Award를 수상했다. 대회 종료 후에는 Greater Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum이 열렸다. 유명 기업가와 투자자들이 기조연설을 진행하고, 혁신, 창업 및 벤처자본의 경향과 혁신적인 리더 양성 등과 같은 주제에 대해 논의했다.

2020년에 시작된 PHBS-CJBS Global Pitch Competition은 선전시 발전개혁위원회(Shenzhen Municipal Development and Reform Commission), 과학기술혁신위원회(Science and Technology Innovation Committee), 그리고 여러 유명 벤처캐피탈 기관, 인큐베이터, 과학연구소 및 업계 리더로부터 큰 지원을 받았다. 베이징대학교 위원회 부회장이자 PHBS 초대 학장인 Hai Wen은 이 대회의 성공이 대만구의 혁신을 도모하고, 대만구의 창업과 혁신 에코시스템 건설을 촉진하고자 하는 베이징대학의 노력을 반영한 것이라고 강조했다.

대회 마지막 단계에서는 2023 PHBS-CJBS Global Pitch Competition 출범식이 열렸다. 2023년 대회는 '기술 혁신을 강화하는 비즈니스(Business Empowering Technology Innovation)'라는 주제로, 인공 지능, 의료 건강, 스마트 제조, 칩과 반도체, 신소재 및 기술 수출에 초점을 맞출 예정이다. 올해 대회에 참가하고자 하는 경우 이메일 competition@phbs.pku.edu.cn 으로 문의하거나 웹사이트 https://jinshuju.net/f/bYTXNs l에서 자신의 프로그램을 등록한다.