업계 기업들, 아프리카의 뱅킹 디지털화에 대한 '논스톱' 접근법 촉구

(케이프타운, 남아프리카공화국 2023년 3월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 은행이 네오 뱅크와 핀테크 창업에 직면해 경쟁력을 유지하기 위해서는 비즈니스 방식을 근본적으로 디지털 방식으로 변경해야 한다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 적합한 인프라를 확보하기 위해 기술 파트너와 협력하는 것이 매우 중요하다. 이는 최근 남아프리카공화국 케이프타운에서 열린 Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023에서 진행된 미디어 원탁 행사에서 연설자들이 전한 가장 중요한 메시지다.



Leo Chen, President of Huawei Sub-Saharan Africa Region, unveiled ‘Non Stop Banking’ initiative at the Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, the initiative calls for hand-in-hand collaboration between the ICT and banking industries and facilitate a digital future of 'non-stop' services, 'non-stop' development, and 'non-stop' innovation.